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Dünya

Belçika'da yaklaşık 60 bin işçi hükümetin tasarruf tedbirlerini protesto etti

Belçika'da binlerce çalışan, yeni kurulan hükümetin işsizlik ve emeklilik gibi çeşitli sosyal harcamalarda yapmayı planladığı kesintilere karşı gösteri düzenledi.

Ata Ufuk Şeker  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Belçika'da yaklaşık 60 bin işçi hükümetin tasarruf tedbirlerini protesto etti Fotoğraf: Ata Ufuk Şeker/AA

Brüksel

Belçika'daki bütün işçi sendikalarının çağrısı üzerine yaklaşık 60 bin kişi, Brüksel'in merkezindeki Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya geldi.

Sendikaların renkleri olan yeşil, kırmızı ve mavi mont ile yelekler giyen protestocular, ülkede uygulanması planlanan kemer sıkma politikalarına karşı sloganlar attı.

Göstericiler, "Haklarıma dokunma", "Emekli maaşıma dokunmayın", "İşimize saygı gösterin" yazılı afişler açtı.

Etrafa torpil ve çatapat fırlatan protestocular, ana yolları kullanarak birkaç kilometre mesafedeki Midi Tren İstasyonu'na kadar yürüdü.

Ülke genelinde grev

Yeni hükümetin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde greve gidildi.

Greve eğitim ve toplu taşıma başta olmak üzere çeşitli sektörlerden yoğun katılım oldu.

Brüksel'in toplu taşıma sisteminde görevlilerin greve katılması nedeniyle şehirdeki metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük kısmı yapılamadı.

Belçika hava sahası kapandı

Hava trafik kontrolörlerinin ülke genelinde düzenlenen greve katılımı nedeniyle Belçika hava sahası bugün kapatıldı. Brüksel ve Charleroi havalimanlarından bütün uçuşlar iptal edildi.

Belçika'da seçimlerin ardından 8 aylık müzakerelerin sonunda yeni koalisyon hükümeti 3 Şubat'ta kurulabildi.

Ülkenin yeni başbakanı sağ eğilimli Yeni Flaman İttifakının (N-VA) lideri Bart De Wever olurken, koalisyonun diğer ortakları arasında liberal Frankofon parti "MR", merkez eğilimli Frankofon "Les Engages", sosyalist Flaman "Vooruit" ile Hristiyan demokrat "CD&V" yer aldı.

Yeni hükümet, Belçika'da kamu harcamalarını düşürmek üzere bir program hazırladı. Programda, ülkede uygulanan işsizlik maaşında sınırlandırmaya gitmek ve bunun süresini düşürmek yer alıyor. Belçika'da halihazırda koşulların sağlanması halinde sınırsız süre işsizlik maaşı alınabiliyor.

Kariyer değişikliğinde ve işsizlik halinde sunulan kamu destekli programların azaltılması da hükümetin planları arasında bulunuyor.

Yeni hükümetin programında, emeklilik hakkı için gereken koşulların ağırlaştırılması, iş gücü piyasasının esnekleştirilmesi, uzun dönem hastalığı olanların faydalandığı sistemin katılaştırılması, memurların statüsünde ve emeklilik yaşı ile maaş hesaplanmasında reform yapılması, ücretlerin enflasyona göre otomatik olarak artmasını sağlayan endeksleme sisteminin değiştirilmesi gibi çalışanların haklarında ciddi değişikliler içeren politikalar öne çıkıyor.

Bu politikalar, bütün sendikaların ve çalışanların tepkisini çekiyor.

Belçika’da kamu borcunun GSYH’ye oranı yüzde 100’ü, bütçe açığı da yüzde 5'i aşıyor. AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin kamu borçlarının GSYH'lerinin yüzde 60'ını, bütçe açıklarının da GSYH'lerinin yüzde 3'ünü geçmemesi gerekiyor.

Bu sınırlar aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor. AB, kurallara uymadığı gerekçesiyle Belçika'ya yönelik bütçe disiplin süreci başlatmıştı. Bu nedenle Belçika'nın kamu borcunu ve bütçe açığını düşürecek adımlar atması gerekiyor.

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