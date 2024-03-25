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Dünya

Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarının provokasyonuna Türk vatandaşları tepki gösterdi

Belçika'nın Limburg bölgesindeki Heusden-Zolder ilçesinde terör örgütü PKK yandaşlarının provokasyonuna Türk asıllı vatandaşlar tepki gösterdi.

Selen Valente Rasquinho  | 25.03.2024 - Güncelleme : 25.03.2024
Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarının provokasyonuna Türk vatandaşları tepki gösterdi Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Başkent Brüksel’e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder'de nevruzla ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralar ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur attı.

Sloganlar da atan PKK yandaşları, Türk asıllı vatandaşların yoğunluklu yaşadığı caddeden geçti.

Türkler, gruba tepki gösterdi. Bunun ardından arbede yaşandı.

Bazı araçların ateşe verildiği olay mahalline çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, olayların sıçradığı Houthalen-Helchteren ilçesinde gruba tazyikli suyla müdahale etti.

Sükunet sağlandı

Heusden-Zolder Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, provokasyon amaçlı konvoya katılanların Türk asıllı bir vatandaşı darbettiğini söyledi.

Gül, "60 yıldır burada Batı Avrupa Türkleri olarak yaşıyoruz. Daha önce belediyemizde böyle bir olaya rastlamadık. Belediyemizin nüfusunun hemen hemen dörtte biri Türk kökenli vatandaşlarımızdan oluşuyor." diye konuştu.

Devlet yetkililerinin olayların başlaması üzerine gerekli ehemmiyeti gösterdiğini dile getiren Gül, civar kent ve ülkelerden terör örgütü yandaşlarının da gelerek olaylara karışacağı söylentileri üzerine polisin ilgili yolları kestiğini, girişleri kapattığını aktardı.

Gül, vatandaşları sükuneti korumaya davet etti.

Houthalen-Helchteren Belediye Başkanı Alain Yzermans, yerel basına yaptığı açıklamada, olayların, PKK yandaşlarının konvoyu sırasında bir Türk gencin saldırıya uğraması sonucunda başladığını, bunun sosyal medyadan hızla yayılması üzerine olayların büyüdüğünü anlattı.

Yzermans, durumun halihazırda kontrol altına alındığını, polisin sabaha kadar devriye gezerek teyakkuzda kalacağını kaydetti.

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