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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda halka hitap ediyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Belçika'da Flaman Bölgesi Parlamentosunda Filistin'e destek gösterisi yapıldı

Belçika'nın Flaman Parlamentosunun Genel Kurul oturumu sırasında ülkenin İsrail'e silah satışının durdurulmasını isteyen bir grup, salona girerek gösteri yaptı.

Melike Pala, Selen Valente Rasquinho  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
Belçika'da Flaman Bölgesi Parlamentosunda Filistin'e destek gösterisi yapıldı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Parlamentonun X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Filistin bayrakları taşıyan onlarca kişi Gazze'de öldürülen siviller hakkında sloganlar attı ve silah sevkiyatını gerçekleştiren İsrailli nakliye şirketi Zim'in boykot edilmesi çağrısında bulundu.

Göstericilerin Parlamentoda dağıttığı bildirilerde, İsrail ile yapılan tüm ticaretin "derhal durdurulması" ve "bu suçlu ülkeye silah ve mühimmat satışının ve transit geçişinin durdurulması" talepleri yer aldı.

Gösterinin ardından Genel Kurul oturumuna 10 dakika ara verildi. Polis tarafından dışarı çıkartılan göstericiler hakkında "parlamento huzurunu bozdukları" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Flaman Milletvekili Staf Aerts X'ten yaptığı açıklamada, "Flaman Bölgesi, İsrail'e silah sevkiyatının merkezi olamaz ve olmamalıdır. Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk ölüyor. Flaman Bölgesi'nden geçen silahlar nedeniyle bunun gerçekleşmesine göz yumamayız. Flaman Hükümeti, bölgenin İsrail'e silah sevkiyatı için bir merkez olmaktan çıkması için elinden geleni yapmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Bize İsrail bayrağıyla karşılık verdiler"

Gösterinin organizatörlerinden 54 gündür açlık grevindeki Filistinli gazeteci Ömer Karem de AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu görüşleri paylaştı:

"Bu yaptığımız gösterilerden sadece biri. Flaman Bölgesi Parlamentosundan, Valon Bölgesi Parlamentosunun aldığı kararın aynısını almasını istedik. İşgali ve sömürgeleştirmeyi askeri ve lojistik olarak desteklemeyi bırakmalarını istedik. Gazze'de 4 ayı aşkın süredir devam eden durum karşısında sessizler ve suç ortaklığı yapıyorlar."

"Bize İsrail bayrağıyla karşılık verdiler. Parlamento salonunda İsrail bayrağı bulundurmak yasal değil." diyen Karem, buna ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer aldığını söyledi.

Belçika'nın Valonya Bölgesi lisansı iptal etmişti

Flamanca yayın yapan De Morgen gazetesi, 25 Ocak'ta, PB Clermont fabrikasının Kasım 2023'te İsrail'e 16 ton barut gönderdiğini ortaya çıkarmıştı.

Haberde İsrail'e ait Zim isimli şirketin gemisinin Anvers Limanı'ndan yola çıkarak, kargoyu Gazze yakınındaki Aşdod Limanı'na teslim ettiği detayları yer almıştı.

Olay, fabrikanın bulunduğu Valonya Bölgesi'ndeki hükümete yönelik eleştirilere sebep olmuştu.

Valonya Hükümeti Sözcüsü Sylvain Jonckheere, AA muhabirine, Liege kentinde bulunan PB Clermont isimli barut fabrikasına 2023'te verilen ve geçerliliği 18 ay olan lisansların belirsiz süre için askıya alındığını bildirmişti.

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