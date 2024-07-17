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Dünya

Belçika ve Ukrayna arasında 150 milyon avroluk işbirliği anlaşması imzalandı

Belçika Başbakanı Alexander De Croo ve mevkidaşı Denis Şmıgal, Ukrayna'nın yeniden inşasını amaçlayan 150 milyon avro değerindeki işbirliği anlaşmasına imza attı.

Melike Pala  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
Belçika ve Ukrayna arasında 150 milyon avroluk işbirliği anlaşması imzalandı

Ankara

Belçika Dışişleri Bakanlığının X hesabından yaptılan paylaşıma göre, imza töreninde, Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez de hazır bulundu.

De Croo ve Şmıgal tarafından imzalanan 150 milyon avroluk anlaşmayla okul, hastane ve enerji altyapısı başta olmak Ukrayna'nın yeniden inşasına destek olmak amaçlanıyor.

Belçikalı lider, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu anlaşma, Federal Kalkınma Ajansının (Enabel), Ukrayna'nın enerji ağının kışa hazır hale getirilmesi, hastanelerin ve okulların yeniden inşası ve çok daha fazlasını başlatmasına olanak tanıyacak." ifadesine yer verdi.

Belçika'nın resmi ajansı Belga'nın haberine göre, anlaşma kapsamında tahsil edilecek 20 milyon avroluk ilk ödeme, başkent Kiev'de enerji tesislerinin, hastanelerin ve ülke genelindeki okullara ek sığınaklar inşa edilmesi için kullanılacak.

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