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Dünya

Belarus-Polonya sınırındaki kampta zor koşullarda göçmenlerin bekleyişi sürüyor

Belarus-Polonya sınırında Avrupa’ya göçme arayışındaki kişiler kurdukları kampta beklemeye devam ediyor.

Ali Cura   | 14.11.2021
Belarus-Polonya sınırındaki kampta zor koşullarda göçmenlerin bekleyişi sürüyor

Minsk

Belarus'un Grodno şehrindeki Bruzgi sınır noktasında çoğunluğu Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışan kişilerin bulunduğu bölgede yaşam şartları hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle zorlaşıyor.

Öte yandan, sayıları 2 bini aşan çocuk ve kadınların da olduğu gruplara insani yardımlar artıyor. Halkın ve yardım kuruluşlarının topladığı yardımların dağıtımı yapılırken, Belarus ordusunun kurduğu çadırlarda öncelikle çocuklar ve kadınların yiyecek ve ısınma ihtiyaçları karşılanıyor.

Ayrıca kampa Belarus yetkilileri tarafından yakacak odunların yanı sıra çöp tenekeleri ve seyyar tuvaletler de getirildi.

Belarus Cumhuriyet Konseyi Eğitim, Bilim, Kültür ve Sosyal Gelişim Komisyonu Başkanı Viktor Liskoviç, kamptaki çocuklar için sanatoryumlarda 400 kişilik yer hazırlandığını belirterek, şu ana kadar herhangi bir istek olmadığını, ailelerin çocuklarını göndermek istemediğini aktardı.

Öte yandan, Polonya’ya geçme amacıyla kampa yeni gruplar katılmaya devam ediyor. Kamptaki kişiler gece boyunca ve gündüz saatlerinde sık sık Polonya’ya geçme girişimlerinde bulundu.

Polonya polisi, Avrupa’ya insanları götürmek için organizasyon yapan Gürcistan, Polonya ve Suriye vatandaşı bazı kişileri gözaltına aldığını duyurdu.

Belarus Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, Belarus topraklarından Polonya topraklarına geçen, ancak sınır tellerinin yanında bekletilen 60 kadar kişinin Polonya sınır muhafızları tarafından ülke içerisine alındığı bildirildi.

Göçmenlerin bilinmeyen bir yöne götürüldüğü kaydedilen açıklamada, birkaç saat sonra bu grubun Polonya güvenlik güçlerince sınırın başka bir bölgesinden Belarus topraklarına geri itildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu göçmenler geçen hafta kendiliğinden oluşturulan kampa katıldılar." ifadeleri kullanıldı.

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