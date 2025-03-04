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Dünya

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Rusya ile güvenlik garantileri anlaşmasını onayladı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ile güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmayı onaylayan yasayı imzaladı.

Ali Cura  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Rusya ile güvenlik garantileri anlaşmasını onayladı

Minsk

Belarus Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko, "Belarus Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Birlik Devleti Çerçevesinde Güvenlik Garantilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında" yasayı imzaladı.

Rusya ile Belarus arasında yapılan güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmaya göre, iki ülke Birlik Devleti kapsamında uluslararası hukuk çerçevesinde birbirini destekleyecek, saldırı halinde askeri, siyasi ve diğer alanlarda gerekli önlemler alarak birbirini tüm güç ve araçlarla koruyacak.

Anlaşma gereği, Rusya'ya ait nükleer silah, Belarus'un da korunması için kullanılabilecek. Belarus topraklarına konuşlandırılan nükleer silahın kullanımına dair karar, iki devletin belirlediği prosedüre göre alınacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 6 Aralık 2024'te iki devlet arasında güvenlik garantilerine ilişkin anlaşma imzalamıştı.

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