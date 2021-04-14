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Dünya

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir araya geldi

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

Ruslan Rehimov   | 14.04.2021
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir araya geldi

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Lukaşenko ile görüşmesinde, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacminin, Azerbaycan'dan Belarus'a ihracatın arttığını söyledi.

Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın imarı konusuna da değinerek, "Belarus şirketlerinin ülkenizde tarımsal sanayi kompleksleri oluşturma deneyimini biliyoruz. Dolayısıyla kurtarılmış toprakların imarı açısından bu mesele, görüşmemizde özel bir yer tutmaktadır." dedi.

Azerbaycan ile Belarus ilişkilerinde herhangi bir sorun bulunmadığını vurgulayan Aliyev, yaptıkları düzenli temasların yapılan işleri konuşmaya, sonraki adımlarını ölçmeye ve iki dost ülke olarak ilerlemelerine olanak tanıdığını kaydetti.

"Biz kimseye engel değiliz ve kimse bize engel olamaz"

Lukaşenko, gerçek dostların zamanında yapılması gereken işleri geciktirmediğini, kendilerinin de aynısını yaptıklarını ve salgının görüşmelerine engel olamayacağını belirtti.

Belarus ile Azerbaycan'ın siyaset ve ekonomi alanında çok çeşitli ve çok doğru ilişkileri bulunduğunu ifade eden Lukaşenko, "Bu ilişkilere kimse zarar veremiyor. Biz kimseye engel değiliz ve kimse bize engel olamaz. Çünkü bir şey yapmak istiyorsanız, onu engellemek zordur." ifadelerini kullandı.

Lukaşenko, Karabağ zaferine atıfta bulunarak, "Azerbaycan milli hayalini gerçekleştirme yolunda büyük bir adım attı ancak bu yalnızca ilk adımdır. Kurtarılmış topraklarda yaşamı yeniden kurmak için çok çaba sarf edilmesi gerekiyor. Belarus'ta güvenilir dostlarınızın olduğunu biliyorsunuz. Olanaklarımızı biliyorsunuz." şeklinde konuştu.

Zor zamanlarda ve bugün de Belarus'a hidrokarbon (petrol) tedarikinde gösterdiği destekler için Aliyev'e teşekkür eden Lukaşenko, "Sanırım ilişkilerimizi bu hassas alanda derinleştirmeyi düşünmeliyiz. Belarus ekonomik ve siyasi olayların merkezinde ancak çözülemeyecek sorun yoktur." dedi.

Görüşme sonrasında iki ülke arasında ilgili bakanlarca tarım, turizm ve enerji alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

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