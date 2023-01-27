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Dünya

Bazı Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'in yakılması, Lübnan'da protesto edildi

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta, İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur’an-ı Kerim’in yırtılması ve yakılması protesto edildi.

İdiris Okuduci   | 27.01.2023
Bazı Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'in yakılması, Lübnan'da protesto edildi

Beyrut

Göstericiler, Beyrut’un merkezindeki Muhammed Emin Camisi önünde bir araya gelerek Kur’an-ı Kerim’e yönelik çirkin hakarete tepki gösterdi.

Kuran-ı Kerim'in radikal kişilerce yakıldığı ülkeler aleyhine slogan atan eylemciler, gösterinin ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Lübnan güvenlik güçlerinin gösterinin düzenlendiği saatlerde İsveç'in Beyrut Büyükelçiliği binası önünde ve çevresinde güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

İsveç'te 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Danimarka'da da provokasyonlarına devam ederek Türk Büyükelçiliği'nin karşısında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Hollanda'da ise ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, 23 Ocak'ta Lahey kentinde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

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