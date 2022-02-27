Bazı Avrupa ülkeleri hava sahasını Rusya'ya kapattı
Avusturya Çevre, Ulaştırma ve Teknoloji Bakanı Gewessler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkesinin hava sahasının tüm Rus uçaklarına kapatıldığını duyururken; Finlandiya, hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.
Ankara
Avusturya Çevre, Ulaştırma ve Teknoloji Bakanı Leonere Gewessler, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Avusturya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya hava sahasını kapatma kararını desteklediğini ifade etti.
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Birlikte hareket edildiğinde alınan yaptırım kararlarının etkili olacağını vurgulayan Gewessler, bütün kararların en hızlı şekilde uygulanmasının önemli olduğuna dikkati çekti.
Gewessler, ülkesinin gerekli bütün önlemleri aldığını belirterek, "Avusturya, alınan karar doğrultusunda tüm Rus uçaklarına hava sahasını hemen kapatacak." ifadesini kullandı.
Avusturya Hava Yolları (AUA) da Rus hava sahasını kullanmayacağını ve bu ülkeye uçuşların durdurulduğunu bildirdi.
Avusturya'nın kararının ardından Avrupa'da yaklaşık 10 ülke hava sahasını Rusya'ya kapatmış oldu.
Finlandiya hava sahasını Rusya'ya kapatıyor
Avrupa basınına yansıyan haberlere göre, Finlandiya Ulaştırma Bakanı Timo Harakka, sosyal medya hesabından, Finlandiya'nın, Rus uçaklarının ülkesinin hava sahasını kullanmasını yasaklamaya hazırlandığını açıkladı.
Söz konusu yasağın "kısa bir süre sonra" yürürlüğe gireceğini belirten Harakka, net tarih vermedi.
Finlandiya'nın Rusya ile 1300 kilometrelik sınırı bulunuyor.
İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya, Romanya, Slovenya, Letonya, Litvanya, Estonya ve Almanya hava sahalarını Rusya'ya kapatma kararı almıştı.
Rusya da cevaben İngiltere, Bulgaristan, Çekya, Polonya ve Romanya'ya hava sahasını kapatmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.