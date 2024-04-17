Batı Trakyalı Türklerden Miçotakis'in "hukukun üstünlüğü ilkesi" açıklamalarına tepki
Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, ülkesinin hukukun üstünlüğüne saygı gösterdiği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.
Gümülcine
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habipoğlu, Miçotakis'in, "AB'nin hukukun üstünlüğüne ilişkin yıllık raporundaki tavsiyeleri her zaman çok ciddiye aldıklarına" yönelik açıklamasını, sosyal medya üzerinden değerlendirdi.
Habipoğlu, Yunanistan’da hukukun üstünlüğü ilkesinin giderek kötüleşmesine dair son dönemde Avrupa’dan gelen uyarıları Başbakan Miçotakis'in görmezden geldiğini belirtti.
Habipoğlu, "Avrupa Parlamentosu, 7 Şubat 2024’te aldığı kararda ülkemizde (Yunanistan'da) hukukun üstünlüğü ilkesinin tehdit altında olduğu yönünde ciddi endişeleri olduğunu belirterek, AB Komisyonu’nu harekete geçmeye çağırmıştı." ifadesini kullandı.
Batı Trakya Türk toplumunun da Yunanistan'da hukukun üstünlüğünün ihlal edilmesinin olumsuz etkilerine maruz kaldığı kaydedilen açıklamada, Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Türk dernekleriyle ilgili kararlarını 16 yıldır uygulamaması nedeniyle örgütlenme özgürlüğünü ihlal etmeye devam ettiği vurgulandı.
Türk azınlığın yaşadığı sıkıntılar
1927'de kurulan İskeçe Türk Birliği (İTB,) 1928'de kurulan Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB) ve 1936'da kurulan Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB), adlarında Türk ifadesi geçtiği, Batı Trakya'daki azınlığın Lozan Antlaşması'nda "Türk" değil "Müslüman" olarak tanımlandığı iddiasıyla 1980'li yıllarda kapatılmıştı.
Bir dönem azınlık okulları tabelalarında ve karnelerinde bulunan "Türk" ifadesi, Yunanistan tarafından görmezden gelinirken bu tarihten sonra "Türk" ismi taşıyan derneklere resmi statüde faaliyet izni verilmemişti.
Kuruluşları reddedilen Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği ve Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği, kapatılan İTB ile birlikte konuyu 2005'te AİHM'ye taşımıştı. Mahkeme, 2007 ve 2008 tarihli kararlarında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne ilişkin 11. maddesinin ihlal edildiğine hükmetmişti.
Öte yandan Yunan mahkemelerinin, AİHM kararlarının adaptasyonuna yönelik yasal düzenlemesi, muhalefet partilerinin itirazı üzerine "Milli güvenlik söz konusu olduğunda karar uygulanmayabilir." ifadesi eklenerek 2017'de Yunan Parlamentosunda onaylanmıştı.
Yunanistan, Batı Trakya'daki Türk azınlık tarafından kurulan bazı derneklerin faaliyetlerine, Türklerin etnik azınlık olduğu görüşünü savunmak amacıyla kuruldukları iddiasıyla izin vermemiş ve kapatmıştı.
Miçotakis, 15 Nisan'da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Değerler ve Şeffaflıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Vera Jourova ile yaptığı görüşmede, Yunanistan’ın AB Komisyonu’nun hukukun üstünlüğüne ilişkin yıllık raporundaki tavsiyeleri her zaman çok ciddiye aldığını ve bunlara mümkün olan en iyi şekilde uymaya çalıştığını söylemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.