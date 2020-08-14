Euro
8.71
Dolar
7.38
BIST 100
1,082.62
Altın
1,949.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bern’de İsviçreli mevkidaşı Ignazio Cassis ile ortak basın toplantısı düzenliyor Akar ve TSK komuta kademesi Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında incelemelerde bulunuyor
logo
Dünya

Batı Trakya'da Yunan askerleri Türk köyünde tatbikat yaptı

Yunanistan'da, Türk azınlığın yoğun olarak yaşadığı Gökçepınar köyünde silahlı tatbikat yapan Yunan askeri birlikler köy halkında endişe ve korku yarattı.

Mehmet Hatipoğlu   | 14.08.2020
Batı Trakya'da Yunan askerleri Türk köyünde tatbikat yaptı

Gümülcine

Yunanistan'da, Türk azınlığın yoğun olarak yaşadığı İskeçe bölgesindeki Mustafçova Belediyesine bağlı Gökçepınar köyünde silahlı tatbikat yapan Yunan askeri birlikler köy halkında endişe ve korku yarattı.

Mustafçova Belediye Başkanı Rıdvan Delihüseyin AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezi İskeçe'de bulunan 4. Kolorduya bağlı askerlerin önceki gün Gökçepınar köyünün içi ve köy mezarlığının çevresinde silahlı eğitim ve tatbikat gerçekleştirdiğini söyledi.

Belediye ve köy hakının tatbikat konusunda bilgilendirilmediğine dikkati çeken Delihüseyin, köy sakinlerinin sabah saatlerinde karşılarında silahlı askerlerle karşılaşınca neye uğradıklarına şaşırdığını ifade etti.

Daha önce böyle bir olayın yaşanmadığını belirten Delihüseyin, "Hiçbir şeyden haberi olmayan insanlarımız karşılarında silahlı askerleri görünce doğal olarak korku ve endişeye kapıldı." dedi.

Gökçepınar köyü imamı Erkan Azizoğlu da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda olaya tepki gösterdi. Azizoğlu, Doğu Akdeniz'de gergin anların yaşandığı bir sırada Yunan askeri birliklerin Gökçepınar köyünün içinde tatbikat yapmasının köy sakinlerini derinden üzdüğünü vurguladı.

Azizoğlu, mesajında, "Askeriyenin bir yerlere mesaj göndermek için köyümüzü kullanması, köylü kardeşlerimizi ve bilhassa da evlatlarımızı endişelendiren, korkutan bir tatbikatla köyümüzün içine girmesi, kabul edilebilecek bir olay değildir. Kınıyoruz ve saçma buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Batı Trakya Türkleri Federasyonundan (ABTTF) yapılan açıklamada ise Gökçepınar'da yaşanan olayın insan ve azınlık haklarını ayaklar altına alan bir skandal olduğu belirtildi.

ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu imzasıyla yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hangi ülkede askeri birlikler sivil vatandaşların yaşadığı bir yerleşim biriminde sokaklara inerek silahlı eğitim yapabilir? Kaldı ki burası bir Türk köyü. Anavatanımız ile ülkemiz arasında Doğu Akdeniz nedeniyle yaşanan siyasi gerilimin sıcak çatışmaya dönmesi ihtimalinden endişe ettiğimiz bu dönemde ülkemiz, yüzyıllardır yaşadığımız bu topraklarda askerini sokağa göndererek kime mesaj vermek istiyor? Bizlere mi, anavatanımıza mı? Bizler bu ülkenin vatandaşlarıyız.

Yunanistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin gerildiği bir dönemde askeri sokaklara indirerek Batı Trakya Türk toplumunu korkutmak akıl alır gibi değil. Demokrasi ve insan hakları temelinde kurulmuş Avrupa Birliği'ne üye bir ülkede bunları yaşamak çok korkutucu."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Galatasaray'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 169 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da Paris ve Bouches-du-Rhone 'kırmızı bölge' ilan edildi
İspanya'da iki özerk yönetimde Kovid-19'a karşı açık alanda sigara içme yasağı getirildi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 72 bini geçti

Benzer haberler

Batı Trakya'da Yunan askerleri Türk köyünde tatbikat yaptı

Batı Trakya'da Yunan askerleri Türk köyünde tatbikat yaptı

Yunanistan, Türk azınlığa ayrımcı politikalar dayatmayı sürdürüyor

Türkiye ve Azerbaycan'ın tatbikatında iletişim koordinasyonuyla ilgili görevler icra edildi

Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor

Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor