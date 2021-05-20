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Dünya, Filistin Saldırı Altında

Batı Şeria'da İsrail askerlerinin yaraladığı bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da iki gün önce başından yaraladığı bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Qais Omar Darwesh Omar,Ali Semerci   | 20.05.2021
Batı Şeria'da İsrail askerlerinin yaraladığı bir Filistinli hayatını kaybetti Fotoğraf: İssam Rimawi/AA

Ramallah

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinden Muntasır Mahmud Zeydan'ın (29), iki gün önce İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralandığı belirtildi.

Hastanede tedavi altına alınan Zeydan'ın iki gün sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece İsrail güçlerinin 7 Mayıs'tan bu yana Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesinde yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 29'a yükseldi.

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