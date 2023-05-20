Dolar
19.81
Euro
21.41
Altın
1,977.90
ETH/USDT
1,814.90
BTC/USDT
26,915.00
BIST 100
4,501.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta vatandaşlara hitap ediyor
logo
Dünya

Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinli İsrail kurşunlarıyla yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu biri çocuk 2 Filistinli yaralandı.

Awad Rjoob, Safiye Karabacak  | 20.05.2023 - Güncelleme : 20.05.2023
Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinli İsrail kurşunlarıyla yaralandı Fotoğraf: Nedal Eshtayah/AA

Kudüs

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerden sorumlu Filistinli hükümet yetkilisi Gassan Daglas, Yitzhar yerleşim birimi güvenlik görevlisinin, koyunlarını otlatan Filistinli bir çobana ateş ettiğini belirtti.

Daglas, ayağından vurulan Filistinli çobanın, Nablus'taki Rafidya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını kaydetti.

Cenin'deki Filistin Kızılayı İlk Yardım Birimi Müdürü Mahmud es-Sadi de İsrail askerlerinin Cenin'in güneybatısındaki bir kontrol noktası yakınında 16 yaşındaki Filistinli Beşşar Süleyman Tame'ye gerçek mermilerle ateş açtığını söyledi.

Sadi, bacağından vurulan Filistinli çocuğun, sağlık ekiplerine teslim edilmeden önce bir süre gözaltında tutulduğunu, sonrasında yapılan ilk müdahalenin ardından Cenin'deki İbn Sina Hastanesi'ne nakledildiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin saldırı ve baskınlarında, sene başından bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 108 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 887 Filistinli yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına başvuru sayısı 175 bine ulaştı
Ankara'da sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu
Bakan Kurum, Tuzla'daki 4 sitenin rezerv alanı ilan edildiğini duyurdu
Sivas'ta hortum çatıları uçurdu
Göç İdaresinden sınırda çekildiği öne sürülen yasa dışı geçiş görüntülerine ilişkin açıklama

Benzer haberler

Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinli İsrail kurşunlarıyla yaralandı

Batı Şeria'da biri çocuk 2 Filistinli İsrail kurşunlarıyla yaralandı

Filistin: Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşü" kimseye meşruiyet kazandırmaz

Dışişleri Bakanlığı, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini şiddetle kınadı

İsrailli Bakan'dan, Batı Şeria'daki yerleşimci sayısının artırılması için hazırlık yapılması talimatı

İsrailli Bakan'dan, Batı Şeria'daki yerleşimci sayısının artırılması için hazırlık yapılması talimatı
Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşü" başladı

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Doğu Kudüs'teki provokatif "bayrak yürüyüşü" başladı
Türk Yahudisi aile İsrail makamlarının 9 aydır kendilerinden kopardığı bebekleri için mücadele veriyor

Türk Yahudisi aile İsrail makamlarının 9 aydır kendilerinden kopardığı bebekleri için mücadele veriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet