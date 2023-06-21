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Dünya

Batı Sahra ile Kanarya Adaları arasında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

İlk verilere göre düzensiz göçmenlerin bulunduğu tekneden 24 kişi kurtarıldı, en az 2 kişinin cesedine ulaşıldı, 37 kişi de kayıp.

Şenhan Bolelli  | 21.06.2023 - Güncelleme : 21.06.2023
Batı Sahra ile Kanarya Adaları arasında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı Fotoğraf: Valeria Ferraro/AA

Madrid

Kanarya Adaları açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 2 kişi öldü, 37 kişi kayboldu.

İspanyol basınının, Kanarya Adaları Sahil Güvenlik Kurumu ile Fas kaynaklarına dayandırarak verdiği haberlerde, Gran Canaria (Büyük Kanarya) ile Kuzey Afrika'daki Batı Sahra kıyıları arasında düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne battı.

Batı Sahra'dan 40 mil, Büyük Kanarya Adası'ndan 80 mil kadar uzakta seyir halinde olup düzensiz göçmen taşıyan teknenin batması sonucu 24 kişinin kurtarıldığı, en az 2 kişinin cesedine ulaşıldığı, 37 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Kanarya Adaları Sahil Güvenlik Kurumuna bağlı "Helimer 201" tipi bir helikopterin, batan botun bulunduğu bölgeye giderek bir erkek çocuğunun cesedine ulaştığı, diğer cesedin de Fas'a bağlı Sahil Güvenlik teknesi tarafından sudan çıkarıldığı kaydedildi.

Fas Sahil Güvenlik ekiplerinin, batan tekneden 24 düzensiz göçmeni kurtardığı bilgisi paylaşıldı.

İspanya ve Fas'ın ortak yürüttüğü arama-kurtarma çalışmalarına bir uçak, bir helikopter, bir sahil güvenlik teknesi ve bölgeden geçen bir yük gemisinin katıldığı belirtildi.

Caminando Fronteras (Sınırda Yürüyerek) adlı sivil toplum kuruluşu (STK) yetkilileri de söz konusu batan tekneyle ilgili dün akşam İspanya ve Fas sahil güvenlik makamlarının bilgilendirdiğini duyurdu.

İspanyol STK, kayıp olanların da öldüğünün varsayıldığını ve toplamda 4'ü kadın 1'i bebek olmak üzere 39 düzensiz göçmenin bu trajedi hayatlarını kaybettiğini iddia etti.

Yunanistan açıklarında da tekne faciası yaşanmıştı

Öte yandan Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda bulunan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu.

Balıkçı teknesinde bulunan 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmiş, olayın ardından yürütülen çalışmalarda 81 kişinin cesedine ulaşılmıştı.

Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyordu.

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Batı Sahra ile Kanarya Adaları arasında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

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