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Dünya

Batı Kudüs’teki aşırı sağcı İsrailliler UNRWA’nın kapatılması talebiyle gösteri düzenledi

Aşırı sağcı İsrailliler, Batı Kudüs'te düzenledikleri gösteride, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Hamas’a yardım ettiği iddiasıyla kapatılmasını istedi.

Enes Canlı  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
Batı Kudüs’teki aşırı sağcı İsrailliler UNRWA’nın kapatılması talebiyle gösteri düzenledi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf - AA

Kudüs

UNRWA’nın Batı Kudüs’teki merkezi önünde toplanan onlarca kişilik aşırı sağcı grup, UNRWA’yı Hamas ile işbirliği yapmakla suçladı.

Söz konusu grup, "UNRWA dışarı" şeklinde slogan atarak UNRWA aleyhinde ifadelerin yer aldığı pankartları taşıdı.

Gösteriye İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi Başkan Yardımcısı Arieh King ile aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi eski Milletvekili Yitzhak Kroizer katıldı.

Kroizer, basına verdiği demeçte, "UNRWA Gazze Şeridi'nde bir yardım kuruluşu olarak çalışmasına rağmen ajans personelinin 7 Ekim’de Hamas’ın saldırısına katıldığını" iddia etti.

UNRWA’nın “terörü destekleyen bir yapı olduğunu” öne süren Kroizer, İsrail hükümetinden UNRWA’yı topraklarından kovması talebiyle bu gösteriyi düzenlediklerini söyledi.

UNRWA’nın işlevi ve İsrail’in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 73 yılı aşkın süredir Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan, Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA’ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.

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