BAĞDAT

Irak'ın güneyindeki petrol zengini Basra vilayetinde kirli içme suyundan zehirlenenlerin sayısı 80 bine yükseldi.

Irak meclisi bünyesindeki İnsan Hakları Komisyonunun Basra Ofisi Sorumlusu Mehdi et-Tamimi, yaptığı yazılı açıklamada, vilayette içme suyunda görülen kirlenmeden dolayı zehirlenen vatandaşların sayısının 80 bine ulaştığını ifade etti.

Tamimi, son olarak 12 Eylül'de içme suyundan zehirlenen vatandaşların sayısının 18 binden 60 bine çıktığını bildirmişti.

Irak Su Kaynakları Bakanlığı verilerine göre, Dünya Sağlık Örgütünün içme sularındaki oranının bin 200'ü geçmemesini istediği katı madde oranı Basra'daki içme sularında 7 bin 500 seviyelerine ulaşmış durumda.

Basra, içme suyunu Dicle ve Fırat Nehirlerinin birleştiği Şattülarap'tan temin ediyor. Son dönemlerde suda artan tuz oranı ve çevre kirliliğiyle bunu arıtacak yeterli tesisin olmaması nedeniyle zehirlenme vakalarında artış yaşandı.

Basra'daki gösteriler

Ülke petrolünün yaklaşık yüzde 80'inin çıkarıldığı Basra vilayeti, 8 Temmuz'dan 7 Eylül'e kadar büyük gösteriler ve ardından meydana gelen şiddet olaylarına tanıklık etmişti. Basra halkı ilk önce elektrik kesintisi ve işsizlik için sokağa çıkmış daha sonra buna içme suyu krizi de eklenmişti.

Irak merkezi hükümetinin "sorunları çözeceğiz" vaatlerine inanmayan öfkeli Basralılar, valilik, belediye, bazı Şii parti binalarıyla son olarak İran'ın Basra'daki Konsolosluk binasını ateş vermişti.

Basra'da yaklaşık 2 ay süren gösterilerde 30'dan fazla gösterici hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Muhabir: İdris Okuducu