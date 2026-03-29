Dünya, Epstein belgeleri

Bank of America, Epstein mağdurlarına 72,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti

Bank of America, kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve yargılanırken hapiste ölü bulunan Jeffrey Epstein'in eylemlerine yardım ettiği iddiasıyla açılan davada mağdurlara 72 milyon 500 bin dolar ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 29.03.2026 - Güncelleme : 29.03.2026
Ankara

NBC News'ün haberine göre Bank of America, Ekim 2025'te açılan dava kapsamında herhangi bir yasal sorumluluk veya suçlamayı kabul etmediğini ancak mağdurlar için süreci sonlandırmak adına uzlaşmaya karar verdiğini duyurdu.

Uzlaşmanın yürürlüğe girmesi için ABD Bölge Yargıcı Jed Rakoff'un resmi onayı gerekiyor. Rakoff'un anlaşmayı nihai karara bağlamak üzere 2 Nisan'da duruşma yapması planlanıyor.

Epstein'in suçlarıyla ilgili şüpheli finansal işlemleri görmezden gelmekle suçlanmıştı

Epstein ile bağlantıları nedeniyle JPMorgan Chase ve Deutsche Bank ile uzlaşma sağlayan mağdur avukatları, Ekim 2025'te Bank of America'ya karşı da dava açmıştı.

Davada banka, Epstein'in suçlarıyla ilgili şüpheli finansal işlemleri görmezden gelmekle suçlanmıştı.

Bank of America ise süreç boyunca hakkındaki iddiaları reddederek, o dönemde Epstein ile bilinen bir bağı olmayan kişilere rutin bankacılık hizmetleri sunduğunu savunmuştu.

Yargıç, ocak ayında Bank of America'ya yönelik bazı suçlamaları düşürmüş ancak bankanın Epstein'in faaliyetlerinden bilerek fayda sağladığı ve cinsel amaçlı insan ticareti suçuna ilişkin federal yasaların uygulanmasını engellediği yönündeki iddialarla davanın devam etmesine izin vermişti.

Epstein ile bağlantılı benzer davaları sonuçlandırmak için JPMorgan 2023'te 290 milyon dolar, Deutsche Bank ise 75 milyon dolarlık uzlaşma bedeli ödemeyi kabul etmişti.

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

