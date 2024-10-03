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Dünya

Bank of America, bazı müşterilerin yaşadığı erişim sorununun büyük ölçüde çözüldüğünü açıkladı

Bank of America, bazı müşterilerin hesaplarına erişimde yaşadığı sorunun büyük ölçüde çözüldüğünü bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Bank of America, bazı müşterilerin yaşadığı erişim sorununun büyük ölçüde çözüldüğünü açıkladı

Washington

Bankadan yapılan açıklamada, bazı müşterilerin çarşamba günü hesaplarına ve bakiye bilgilerine erişimle ilgili sorun yaşadığı aktarıldı.

Sorunun sebebinin belirtilmediği açıklamada, "Bu sorunlar ele alınıyor ve büyük ölçüde çözüldü. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Downdetector verilerine göre, kullanıcılar, Bank of America'nın çevrim içi ve mobil bankacılık ile ATM hizmetleriyle ilgili yerel saatle 12.30 (TSİ 19.30) itibarıyla sorun yaşadıklarını bildirmeye başlamıştı.

Sosyal medya üzerinden de şikayetlerini dile getiren kullanıcılardan bazıları hesaplarına giriş yapamadığını, bazı müşteriler ise hesap bakiyelerini sıfır olarak gördüklerini kaydetmişti.

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