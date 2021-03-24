Bangladeş'teki mülteci kamplarında kalan Arakanlı Müslümanların yaşam mücadelesi sürüyor
Myanmar'da ordunun zulmünden kaçıp Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların kaldığı kamptaki yangın felaketi, mültecilerin içinde bulunduğu koşulları ve kamplardaki güvenliği yeniden gündeme getirdi.
Ankara
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi tarafından son olarak 18 Mart'ta güncellenen verilere göre, Myanmar ordusunun artan baskısından kaçıp Bangladeş'e sığınan 877 bin 710 mültecinin büyük bölümü Cox's Bazar ve çevresinde bulunan kamplarda kalıyor.
Cox's Bazar ve etrafında bulunan 34 kampın 2'si (Nayapara ve Kutupalong kampları), Bangladeş tarafından idare ediliyor.
Binlerce barınağın kül olduğu, 28 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketinin yaşandığı Balukhali Kampı, 8E, 8W ve 10 olarak numaralandırılan kampların ortasında bulunuyor.
Kamplarda mülteci dağılımı şöyle sıralanıyor;
1E Kampı: 38 bin 577, 1W Kampı: 37 bin 988, 2E Kampı: 26 bin 513, 2W Kampı: 24 bin 276, 3 Kampı: 36 bin 878, 4 Kampı: 31 bin 63, 4 (ek) Kampı: 7 bin 745, 5 Kampı: 25 bin 183, 6 Kampı: 23 bin 403, 7 Kampı: 37 bin 367, 8E Kampı: 29 bin 500, 8W Kampı: 31 bin 321, 9 Kampı: 33 bin 456, 10 Kampı: 30 bin 104, 11 Kampı: 30 bin 707, 12 Kampı: 26 bin 474, 13 Kampı: 42 bin 166, 14 Kampı: 32 bin 815, 15 Kampı: 50 bin 869, 16 Kampı: 20 bin 981, 17 Kampı: 17 bin 233, 18 Kampı: 27 bin 189, 19 Kampı: 24 bin 440, 20 Kampı: 6 bin 985, 20 (ek) Kampı: 9 bin 271, 21 Kampı: 16 bin 904, 22 Kampı:21 bin 239, 23 Kampı: 7 bin 500, 24 Kampı: 26 bin 606, 25 Kampı: 7 bin 784, 26 Kampı: 40 bin 290, 27 Kampı: 15 bin 295, Nayapara Kampı: 22 bin 586, Kutupalong Kampı: 17 bin 2 kişi.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi verilerine göre, Bangladeş'teki 34 kamptaki mültecilerin yüzde 52'sini çocuklar, yüzde 44'ünü yetişkinler ve yüzde 4'ünü de yaşlılar oluşturuyor.
Kamplarda ayrıca yaklaşık 9 bin engelli mülteci bulunuyor, mültecilerin yüzde 52'sini kadınlar oluşturuyor.
Kamplarda kalan mültecilerin yüzde 68'inin Myanmar'ın Bangladeş sınırında bulunan Maungdaw kentinden ve yüzde 26'sının da Buthidaung'dan geldiği belirtiliyor.
Kamplarda hayata tutunmaya çalışan ve çoğunluğu 4-5 kişiden oluşan yaklaşık 190 bin aile bulunuyor.
Aralarında risk grubunda olan yaşlı ve çocukların da olduğu yaklaşık 40 bin Arakanlı mülteci acil yardıma ihtiyaç duyuyor.
Bu arada Bangladeş hükümetinin, tartışmalı Bhasan Char Adası'na da bugüne kadar yaklaşık 13 bin Arakanlı mülteciyi yerleştirdiği ifade ediliyor.
Balukhali mülteci kampında 23 Mart'ta çıkan yangında 28 kişi ölmüş, en az 40 kişi yaralanmış, 10 bin barınak kül olmuş, felaketten 55 bin mültecinin etkilendiği açıklanmıştı.
Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik
Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.
BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.
Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.
BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.