Bangladeş'te geçiş hükümetine başkanlık eden Yunus'tan hızlı ilerleme sözü
Bangladeş'te geçiş hükümetinin başına atanan Muhammed Yunus, ülkeye vardığında yaptığı ilk açıklamada, Bangladeş'in hızlı gelişimi için söz verdi.
İstanbul
Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Fransa'nın başkenti Paris'ten dönen Yunus, Dakka Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.
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Burada ilk açıklamasını yapan Yunus, "Bugün bizim için bir gurur günüdür. Bangladeş için yeni bir zafer günü doğuran devrim ileriye taşınmalı ve güçlendirilmeli." dedi.
Yunus, bugünü mümkün kılan gençlere şükranlarını sunduğunu ifade ederek "Onlar benim yanımda durdular, onlar bu ülkeyi korudular ve onun yeniden doğuşunu sağladılar." diye konuştu.
Kanun ve düzenin yeniden tesis edilmesinin öncelikleri olduğunu dile getiren Yunus, Bangladeş'in hızlı gelişimi için söz verdi.
Yunus, kimseye zarar gelmeyeceğine işaret ederek, "Bangladeş halkını bana güvenmeye ve inanmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.
Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Mahmud Han ve Deniz Kuvvetleri Komutanı M. Nazmul Hasan, Yunus'u havalimanında karşılayanlar arasında yer aldı.
Yunus'un başdanışman sıfatıyla başkanlık edeceği 15 üyeli geçiş hükümetinin yemin töreninin bu akşam düzenlenmesi bekleniyor.
Ne olmuştu?
Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.
Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.
Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.
Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.
Şiddet olayları artarak devam ederken, Başbakan Şeyh Hasina resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.
Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçiş hükümeti kurulacağını duyurmuştu.
Kurulan geçiş hükümetinin başına, Nobel Barış Ödülü sahibi Muhammed Yunus getirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.