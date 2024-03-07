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Dünya

Baldwin'in film setindeki kazaya ilişkin, silah amiri "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bulundu

ABD'nin New Mexico eyaletinde, aktör Alec Baldwin’in oynadığı "Rust"ın Ekim 2021'deki çekimleri sırasında yaşanan ölümcül kazayla ilgili, filmin silah amiri Hannah Gutierrez-Reed "kasıtsız adam öldürmek"ten suçlu bulundu.

İslam Doğru  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Baldwin'in film setindeki kazaya ilişkin, silah amiri "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bulundu

New York

New Mexico’nun Santa Fe şehrinde görülen mahkemede jüri, Baldwin’in prova sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'e doğrulttuğu silahın patlamasından Gutierrez-Reed’i sorumlu bularak, hakkındaki “kasıtsız adam öldürme” suçlamasını kabul etti.

Avukatı, 18 ay hapis ve 5 bin dolar cezayla karşı karşıya kalan Gutierrez-Reed hakkındaki jüri kararını temyize götüreceklerini belirtti.

Gutierrez-Reed'in jüri tarafından suçlu bulunmasının, aynı suçlamayla 9 Temmuz'da yargılanmaya başlayacak Baldwin için kötü haber olabileceği yorumları yapıldı.

“Kasıtsız adam öldürme” suçlaması, sanığın yasal ama tehlikeli bir şey yaparken ihmalkar veya tedbirsiz hareket etmesi sonucu meydana gelen ölüm olayını kapsıyor.

New Mexico yasalarına göre, "kasıtsız adam öldürme" suçlaması, 18 aya kadar hapis ve 5 bin dolar para cezasıyla sonuçlanabilen 4. derece suç kabul ediliyor.

Olay

Aktör Alec Baldwin, 21 Ekim 2021'de New Mexico'da "Rust" filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, aynı olayda 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı.

Olay sonrası verdiği ilk röportajda Baldwin, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti.

Kazadan sonra sette dikkatsiz davranışlar ve ucuz maliyet için yeterince kalifiye olmayan personel çalıştırmakla suçlanan Baldwin, kendisine ve film şirketine karşı Şubat 2022’de açılan dava üzerine, Hutchins'in ailesi ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Santa Fe Bölge Savcılığı, 19 Ocak 2023’te, Baldwin ve film setindeki silahlardan sorumlu Gutierrez-Reed’e ölümcül kazadan dolayı "kasıtsız adam öldürme" suçlamasıyla ayrı bir dava açmıştı.

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