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Dünya

Bakü, yeni yıla rengarenk girecek

Yeni yıla sayılı günler kala Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de hem devlet kurumları hem de özel sektörün girişimleriyle tüm cadde ve sokaklar süslenmeye, ışıklandırılmaya başlandı.

Ruslan Rehimov   | 29.12.2022
Bakü, yeni yıla rengarenk girecek Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Bakü'nün en işlek caddeleri çeşitli renkte ışıklarla aydınlatılırken mağazaların vitrinleri de renk cümbüşüne katıldı. Şehrin önemli park ve meydanlarında dev Noel çamları dikildi.

Kent merkezindeki Fevvareler Meydanı'nda günler önce kurulan panayıra akın edenler, hem yılbaşı alışverişi yapıyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.

Meydanda kurulu dev yılbaşı ağacı etrafında toplanan Azerbaycanlılar, ağacın başında bekleyen "Şahta Baba" ismi verdikleri Noel Baba ve "Kar Kız"la hatıra fotoğrafı çektiriyor. Şahta Baba, alışveriş yapan anne babaların yanında yorulan çocukları eğlendiriyor.

Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta da çocukların yılbaşı eğlencesi için alanlar ve Masal Şehri kuruldu. Işıklı yılbaşı sembolleri, oyuncaklar ve küçük evlerden oluşan Masal Şehri'ni ziyaret eden çocuklara farklı masal karakterleri eğlenceli anlar yaşatıyor.

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