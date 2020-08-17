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Dünya, Libya

Bakan Akar, Libya Başbakanı Serrac ve Katar Savunma Bakanı Atiyye ile üçlü toplantı gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile üçlü toplantı gerçekleştirdi.

Sarp Özer   | 17.08.2020
Bakan Akar, Libya Başbakanı Serrac ve Katar Savunma Bakanı Atiyye ile üçlü toplantı gerçekleştirdi

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile üçlü toplantı gerçekleştirdi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta, Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Başbakanlık Sarayı'na geçti.

Bakan Akar burada, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile üçlü toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Akar, es-Serrac ve el-Atiyye, heyetlerarası toplantıya başkanlık etti. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Akar, toplantı öncesinde Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'yle, üçlü toplantının ardından ise Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Katarlı mevkidaşı ve Libya İçişleri Bakanı ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ve Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa bir araya geldi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta, Başbakanlık Sarayı'ndaki görüşmelerin ardından Corinthia Oteli'ne geçti.

Burada Akar, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ve Libya İçişleri Bakanı Başağa heyetlerarası toplantıya başkanlık etti.

Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı. 

Bakan Akar Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Meşri ile görüştü

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta, Corinthia Oteli'ndeki görüşmenin ardından El-Mahari Oteli'ne geçti.

Akar burada, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile heyetlerarası toplantıya başkanlık etti.

Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı.

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