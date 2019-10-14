Bakan Akar Fransa Savunma Bakanı Parly ile görüştü
Milli Bakanı Akar, Fransa Savunma Bakanı Parly ile telefonla görüştü.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonla görüştü.
Görüşmede, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü.Bakan Akar ve Parly görüşmede, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.https://t.co/kRjBuxMS0e#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/fBjjELMoXQ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 14, 2019
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü. Bakan Akar ve Parly görüşmede, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu."
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