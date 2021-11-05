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Dünya

Bağdat’ta güvenlik güçleriyle seçim sonuçlarına itiraz edenler arasında arbede

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Yeşil Bölge önünde toplanarak, seçim sonuçlarına itiraz eden yüzlerce kişi ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Haydar Karaalp   | 05.11.2021
Bağdat’ta güvenlik güçleriyle seçim sonuçlarına itiraz edenler arasında arbede

Bağdat

Göstericiler, Yeşil Bölge’nin kapıları önünde toplanarak içeri girmeye çalıştı.

Güvenlik güçleri ise eylemcilerin dağılması için göz yaşartıcı gaz kullandı ve havaya ateş açtı. Bir grup gösterici de askeri araçlara taşlarla saldırdı.

Göstericiler arasında yaralılar olduğu ifade ediliyor.

Irak'taki Fetih Koalisyonu: Ölü ve yaralılar var

Irak’ta Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri, Yeşil Bölge önünde, seçim sonuçlarını itiraz eden göstericileri hedef alan saldırı sonrası yazılı açıklama yaptı.

“Hükümet güçlerinin oyları çalınan sivil göstericilere karşı muamelesini şiddetle kınıyoruz.” diyen Amiri, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu eylemciler arasında ölü ve yaralıların olduğunu aktardı.

Şii lider, göstericilere ateş açma talimatı verenler hakkında yargının harekete geçmesini istedi.

Öte yandan seçimin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr da, yaptığı açıklamada, “Seçim sonuçlarına itiraz gösterileri ne devleti küçümsemeye ne de devletin göstericilere karşı şiddet kullanmasına dönüşmemelidir.” ifadelerine yer verdi.

10 Ekim’de yapılan seçimlerde sandalye sayısı azalan İran’a yakın Fetih Koalisyonu (14) ve Şii milis güç destekçileri günlerdir Yeşil Bölge önünde oturma eylemi düzenliyor. Eylemciler, seçim sonuçlarına itiraz ederek, sonuçları kabul etmiyor.

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