Bağdat Büyükelçisi Yıldız, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı'yla PKK ile mücadeleyi konuştu
Bağdat
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ile terör örgütü PKK ile mücadele konusunu görüştü.
Yıldız, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Araci ile bir araya geldiği bilgisini paylaştı.
Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Sn. Kasım Araci ile biraraya geldim.— Fatih YILDIZ / أبو عشقم (@FATIHYILDIZ_MFA) March 24, 2021
Ülkemizin, sadece Türkiye açısından değil, Irak’ın ve bölgenin istikrarı açısından da tehdit teşkil eden PKK ile mücadeledeki ve bu çerçevede Irak ile işbirliğinde bulunma konusundaki kararlılığını vurguladım. pic.twitter.com/kyjOUlDm0w
Büyükelçi Yıldız, "Ülkemizin, sadece Türkiye açısından değil, Irak’ın ve bölgenin istikrarı açısından da tehdit teşkil eden PKK ile mücadeledeki ve bu çerçevede Irak ile iş birliğinde bulunma konusundaki kararlılığını vurguladım." ifadelerini kullandı.
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