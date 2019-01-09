BAE'li tarihçinin Sokotra Adası'yla ilgili sözleri tepkiye yol açtı

Yemen'in stratejik konumdaki Sokotra Adası'na asker göndererek gerginliğe neden olan BAE'nin ada üzerindeki nüfuz çabaları tartışma yaratıyor.

ADEN - MURAT EL UREYFİ

Yemen'in stratejik konumdaki Sokotra Adası'na asker göndererek gerginliğe neden olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ada üzerindeki nüfuz çabaları tartışma yaratırken, son dönemde BAE'li tarihçi Hamad el-Matruşi'nin de bu yöndeki açıklamaları Yemenlilerin tepkisini çekti.

BAE'li tarihçi Hamad el-Matruşi'nin birkaç gün önce Sokotra asıllı bir BAE'li iş adamı ile görüşmesi sırasında söylediği aktarılan ve sosyal medyada yayılan bir videoda Sokotra Adası'yla ilgili sözleri Yemen'de tepkiyle karşılandı.

Matruşi, "Sokotra halkının BAE'nin bir parçası olacağından eminim. BAE vatandaşlığını hak ettiklerini düşünüyorum. BAE'nin Acman Emirliği'nin üçte ikisinin ataları Sokotra asıllı. BAE'lileri, Sokotra halkıyla bağlayan eski bir ilişki var. Aramızda tarih ve yaşanmışlık var." dedi.

Bir dönem stratejik konumdaki Sokotra Adası'na asker göndererek gerginliğe neden olan BAE'nin ada üzerindeki nüfuz çabalarına tepkili olan Yemenlilerin, Matruşi'nin sözleri karşısındaki tepkisi gecikmedi.

Matruşi'nin sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Gazeteci Muhammed Cemi, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Acman halkının üçte ikisi Sokotra kökenliyse, o zaman mantıklı olan Sokotra'ya geri dönmesidir." ifadelerini kullandı.

Yemen'in kuzeyindeki el-Cevf şehrinde kabile lideri Hasan Ebker de tepkisini sosyal medyadan "Toprak, namus ve din, bu üç şeyi asil bir Yemenli asla feda edemez." şeklinde ifade etti.

Aktivist Beşir Osman ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada, BAE'lilerin Sokotra Adası'na gözünü diktiğini, savaşın zayıf bir anında adayı ele geçirmek istediğini belirtti.

Osman, Abu Dabi ve Tahran arasında tartışmalı olan Tunb adaları ve Ebu Musa Adası'na işaret ederek, Sokotra'ya gözlerini diktiklerini ama İran'dan kendilerine ait adalarını kurtarmakta aciz olduklarını söyledi.

Sokotra'da 1950'lerden beri BAE'liler yaşıyor

BAE'yi oluşturan 7 emirlikten biri olan Acman'dan birçok kişi inci avcılığı için Sokotra Adası'na geldi ve buraya yerleşti. Sokotra, 1950'lerden bu yana birçok BAE'li yaşıyor. Zamanla buranın halkı ile karışmış durumda olan BAE'lilerin kimileri ana vatanlarına geri dönse de bazıları hala burada yaşam sürüyor.

Adanın kabile lideri Muhammed Salim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zamanında Sokotra'ya gelen BAE'lilerin büyük çoğunluğunun sonradan Acman'a geri döndüğünü belirtti.

BAE'nin yıllardır buradaki vatandaşlarını yakından izlediğini, yaklaşık 60 aile kaldığını ifade eden Salim, bunların çoğunun adadaki havalimanı çevresindeki bölgede yaşadığını, Matruşi'nin de kastettiği kişilerin bunlarla sınırlı olduğunu kaydetti

BAE'nin Sokotra'yı ele geçirme çabaları

Yemen sahillerine 500 kilometre uzaklıktaki 6 adadan oluşan Sokotra, Aden Körfezi ve Afrika Boynuzu açıklarında Hint Okyanusu'nda stratejik bir konumda bulunuyor.

Ülkedeki iç savaşın başlamasından bu yana Sokotra'da dünyadaki en önemli adalardan biri olmasına rağmen altyapı ve hizmetlerinde önemli bir düşüş yaşandı.

BAE, yerel halka adayı imar edip geliştireceklerini ve onu ünlü turizm adalarından biri haline haline getirecekleri yönünde iddialardan bahsederken, yerel gözlemciler bunun BAE'nin adayı ele geçirmek için ön hazırlık olarak halkın sempatisini kazanma girişimleri olduğunu belirtiyor.

BAE askerlerinin Sokotra'da konuşlanması

BAE'ye bağlı askerler, Mayıs 2018'de kendilerini taşıyan 3 uçağın, Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmasının ardından havalimanı çevresinde konuşlanmıştı. Askerlerin yanı sıra aralarında 6 tankın da yer aldığı askeri araçların nakli de gerçekleşmişti. BAE askerlerinin, Sokotra Limanı çevresinde konuşlandığı bildirilmişti.

Birliklerin derhal geri çekilmesi çağrısında bulunan Eski Başbakan Ahmed bin Dağr ise bunun bir işgal olduğunu kaydederek konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne götürmekle tehdit etmişti.

BAE'ye bağlı askerlerin, Sokotra Adası'nda konuşlanmasının ardından Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan ile iletişime geçmiş, bunun üzerine sorunu çözüme kavuşturmak için Suudi Arabistan tarafından bir heyet de adaya gönderilmişti. İki ülke arasındaki gerginlik, Suudi Arabistan'ın ara buluculuğunda BAE'nin, adadaki güçlerini geri çekmesiyle sona ermişti.