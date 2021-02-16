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Dünya

BAE'de hapse mahkum edilen Ürdün vatandaşı Atum'un serbest bırakılması isteniyor

Uluslararası insan hakları örgütlerinden Skyline International, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Ürdünlü aktivist Ahmed el-Atum'un serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Hamdi Yıldız   | 16.02.2021
BAE'de hapse mahkum edilen Ürdün vatandaşı Atum'un serbest bırakılması isteniyor

İstanbul

Merkezi İsveç'in başkenti Stockholm'deki örgütten yapılan yazılı açıklamada, BAE'de ikamet eden aktivistlere yönelik ihlallerin artışına dikkat çekildi.

BAE'de yaşayan Ürdün vatandaşı Atum'un Ekim 2020'de 10 yıl hapse mahkum edildiği hatırlatılan açıklamada, hapis cezasının Atum'a Ürdün hükümetinin performansı ve ülkedeki hayat şartlarına dair eleştirel bildiriler yayımladığı gerekçesiyle verildiği belirtildi.

Açıklamada, Atum'un gözaltına alınma şekli de eleştirildi. Atum'un Mayıs 2020'de iki küçük çocuğuyla beraberken yolda yüzleri maskeli sivil kişilerce gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, çocukların dışarıda yalnız bırakıldığı kaydedildi.

Örgüt, BAE'ye Ürdün vatandaşı Ahmed Atum'un serbest bırakılması ve hiçbir gerekçeye dayanmayan hapis cezasından geri dönülmesi çağrısında bulundu. Örgüt ayrıca, Ürdün'den de BAE'deki tutuklu vatandaşlarının serbest bırakılması için müdahalede bulunmasını istedi.

Skyline Politika ve Hukuki İşler Müdürü Muhammed İmad, konuya ilişkin açıklamasında, BAE gözaltı merkezlerindeki ihlaller ve hapis cezalarının, görüşlerini aktaran aktivist ve gazetecilere karşı yürütülen intikam anlayışına işaret ettiğini, insan haklarını dile getiren ve bunu tüm talep edenlerin sesini kesmek hedefli olan bu yönetimlerin gerçek niyetlerini ortaya koyduğunu vurguladı.

İmad, Atum aleyhinde çıkan hükmün uluslararası ölçülere hiçbir şekilde uymayacak şekilde bir ihlal anlamına geldiğini, onun yayımladığı bildirilerin hukuki ölçüleri aşmadığını dile getirdi.

BAE'de ikamet eden Ahmed Atum, Ürdün'deki yaşam şartlarının iyileştirilmesi, düşünce özgürlüğü gibi bazı konularda insan haklarına ilişkin açık talepler içeren bildiriler yayımlamıştı.

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