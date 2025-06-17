BAE: Umman Körfezi'nde iki petrol tankeri çarpıştı, 24 kişi tahliye edildi
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman Körfezi'nde iki petrol tankerinin çarpıştığını ve 24 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.
Abu Dabi
BAE Ulusal Muhafızlarından yapılan açıklamada, Umman Körfezi'nde bir başka petrol tankeriyle çarpışan "Adalynn" adlı petrol tankerinden 24 kişinin tahliye edildiği belirtildi.
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Açıklamada, diğer petrol tankerinin türü ve durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.
Tahliye edilen kişilerin, BAE'nin Şarika Emirliği'ne bağlı dev petrol tankerlerinin bulunduğu Horfakkan Limanı'na nakledildiği kaydedildi.
Açıklamada olaya ilişkin başka ayrıntı verilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.