Dolar
39.39
Euro
45.64
Altın
3,394.48
ETH/USDT
2,545.20
BTC/USDT
105,632.00
BIST 100
9,393.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tahran'dan yayındayız CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız.
logo
Dünya

BAE: Umman Körfezi'nde iki petrol tankeri çarpıştı, 24 kişi tahliye edildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman Körfezi'nde iki petrol tankerinin çarpıştığını ve 24 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Hussien Elkabany, Hamdi Yıldız  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
BAE: Umman Körfezi'nde iki petrol tankeri çarpıştı, 24 kişi tahliye edildi

Abu Dabi

BAE Ulusal Muhafızlarından yapılan açıklamada, Umman Körfezi'nde bir başka petrol tankeriyle çarpışan "Adalynn" adlı petrol tankerinden 24 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, diğer petrol tankerinin türü ve durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Tahliye edilen kişilerin, BAE'nin Şarika Emirliği'ne bağlı dev petrol tankerlerinin bulunduğu Horfakkan Limanı'na nakledildiği kaydedildi.

Açıklamada olaya ilişkin başka ayrıntı verilmedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "Bakanlık koruması altındaki 5 çocuk intihara kalkıştı" iddiasını yalanladı
Sakarya'da 3 tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
AJet, 5 ülkeye bileti olan yolcularına ilave haklar tanıdı
Avrupa ülkeleri, İsrail'deki vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-İran gerilimi için telefon diplomasisini sürdürüyor

Benzer haberler

BAE: Umman Körfezi'nde iki petrol tankeri çarpıştı, 24 kişi tahliye edildi

BAE: Umman Körfezi'nde iki petrol tankeri çarpıştı, 24 kişi tahliye edildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet