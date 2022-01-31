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Dünya

BAE Savunma Bakanlığı: Husilerin ülkeye balistik füze saldırısı hava savunma sistemlerince imha edildi

BAE Savunma Bakanlığından, ülkeye karşı yapılan balistik füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Hamdi Yıldız   | 31.01.2022
BAE Savunma Bakanlığı: Husilerin ülkeye balistik füze saldırısı hava savunma sistemlerince imha edildi

ABU DABİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu saldırının gerçekleştirildiği Yemen'deki bölgenin Hava Kuvvetleri ve koalisyon güçleri tarafından başarıyla vurulduğu kaydedildi.

İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog'un BAE'yi ziyareti esnasında gerçekleştirilen saldırıda can ve mal kaybı olmadığı açıklandı.

Hava savunma sistemleri tarafından imha edilen balistik füzeden geri kalan parçaların kentten uzakta bir bölgeye düştüğü ifade edildi. Savunma Bakanlığı, her türlü saldırıya karşı hazırlıklı olduklarını tüm savunma önlemlerinin alındığını duyurdu.

Öte yandan Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Husiler'in BAE'ye düzenledikleri saldırının ardından Koalisyon güçleri, Yemen’in Cevf bölgesinde balistik füze rampasını imha ettiklerini açıkladı.

Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, kısa süre önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BAE'nin içlerine yönelik geniş çaplı bir askeri operasyon gerçekleştirileceğini bildirmişti.

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