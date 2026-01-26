BAE: İran'a karşı saldırılarda topraklarımızın kullanılmasına izin vermeyeceğiz
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'a saldırı için hava sahası, karasuları veya topraklarının kullanılmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.
BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "BAE hava sahasının, topraklarının veya karasularının İran'a karşı herhangi bir askeri saldırıda kullanılmasına izin vermeyeceğini teyit ediyor." denildi.
İran'a yönelik saldırı için herhangi bir lojistik destek de sağlamayacaklarına dikkat çekilen açıklamada, krizlerin çözümü için uluslararası hukuka uyma ve devletlerin egemenliğine saygı gösterme çağrısı yapıldı.
Açıklamada, BAE olarak anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesinden yana oldukları ifade edildi.