Dünya

BAE: İran'a karşı saldırılarda topraklarımızın kullanılmasına izin vermeyeceğiz

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'a saldırı için hava sahası, karasuları veya topraklarının kullanılmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

Mahmut Geldi  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
İstanbul

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "BAE hava sahasının, topraklarının veya karasularının İran'a karşı herhangi bir askeri saldırıda kullanılmasına izin vermeyeceğini teyit ediyor." denildi.

İran'a yönelik saldırı için herhangi bir lojistik destek de sağlamayacaklarına dikkat çekilen açıklamada, krizlerin çözümü için uluslararası hukuka uyma ve devletlerin egemenliğine saygı gösterme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, BAE olarak anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesinden yana oldukları ifade edildi.

Muğla'da fırtınamsı rüzgar etkili oluyor
Yurdun kuzey kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Nijerya Devlet Başkanı Tinubu Türkiye'yi ziyaret edecek
Hatay'da su şebekelerini besleyen iki barajın doluluk oranı mevsim yağışlarıyla arttı
Türkiye'nin enerji filosuna eklenen ultra derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" İstanbul Boğazı'ndan geçti
