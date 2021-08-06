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Dünya

Azerbaycanlı Bakan Haydarov: Azerbaycanlı ekipler, yangınlar tamamen söndürülene kadar Türk kardeşlerinin yanında olacak

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Haydarov, Azerbaycanlı itfaiyeci ve kurtarma ekiplerinin, yangınlar tamamen söndürülene kadar Türk kardeşlerinin yanında olacağını söyledi.

Ruslan Rehimov   | 06.08.2021
Azerbaycanlı Bakan Haydarov: Azerbaycanlı ekipler, yangınlar tamamen söndürülene kadar Türk kardeşlerinin yanında olacak

Bakü

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, Azerbaycanlı itfaiyeci ve kurtarma ekiplerinin, yangınlar tamamen söndürülene kadar Türk kardeşlerinin yanında olacağını söyledi.

Haydarov, yerel haber ajanslarından APA'ya yaptığı açıklamada, bakanlığa bağlı ekiplerin Türkiye'de yangınla mücadele çalışmalarını başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye'deki orman yangınlarındaki durumun Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ilgi odağında olduğunu bildiren Haydarov, gelişmelerin günlük ve düzenli olarak cumhurbaşkanına rapor edildiğini, kendisinden kardeş ülkeyi desteklemek için düzenli olarak yeni talimatlar aldıklarını aktardı.

Haydarov, kendisinin de gün içerisinde Türk hükümet yetkilileriyle durumu müzakere ettiğini ve buna uygun adımlar attıklarını belirterek, Türkiye'ye giden yardımcısı Etibar Mirzeyev'in yangının söndürülme sürecinin koordinasyonunda Türk yetkililerle birlikte çalıştığını kaydetti.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 510 personel, bir amfibi uçak, bir helikopter ve 93 itfaiye aracının Türkiye'deki yangın söndürme çalışmalarında yer aldığını belirten Haydarov, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Aliyev'in talimatı üzerine 200 itfaiyeci daha Türkiye'ye gönderilecek. Biz bir millet iki devletiz. Hem devlet başkanlarımız hem de halklarımız her zaman bu düşünceye sadakatlerini gösterdi. Bugün de bu dostluk ve kardeşliğin en yüksek düzeyde olan bir örneğini daha görüyoruz.

Kardeş Türkiye'de yangınların kısa sürede söndürüleceğine inanıyoruz. Kardeşlerimiz, şimdiye kadarki tüm zorluklarda olduğu gibi bu sınavı da azim ve becerileriyle atlatacaktır. Azerbaycanlı itfaiyeciler ve kurtarma ekipleri, yangınlar tamamen söndürülene kadar Türk kardeşlerinin yanında olacak."

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