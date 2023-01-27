Dolar
18.81
Euro
20.47
Altın
1,925.52
ETH/USDT
1,581.90
BTC/USDT
23,006.00
BIST 100
5,193.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini, güvenlik amirinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ruslan Rehimov   | 27.01.2023
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı Fotoğraf: Fatemeh Bahrami - AA

Bakü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakü saatiyle 08.30 sıralarında Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, kalaşnikof otomatik silahla ateş açan saldırganın büyükelçiliğin güvenlik amirini katlettiği, 2 güvenlik görevlisini ise yaraladığı belirtildi.

Saldırıyla ilgili araştırmaların sürdüğü, detaylarla ilgili kamuoyuna ek bilgilerin verileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Soylu: Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 225 hedefin 202'sine ulaştık
Aydın'da sağanak ve dolu etkili oldu
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında bir avukat tutuklandı
İzmir'de sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 12 gözaltı kararı

Benzer haberler

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Tahran Yunus Emre Enstitüsü’nde müzik dinletisi gerçekleştirildi

Rusya: AB'nin Ermenistan'da sivil misyon kurması, bölgeye jeopolitik gerginlik getirebilir

ABD Temsilciler Meclisi, İran'daki gösterilere katılanları destekleyen tasarıyı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, İran'daki gösterilere katılanları destekleyen tasarıyı onayladı
İran'dan AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına "misilleme"

İran'dan AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına "misilleme"
Lübnan, İran, Mısır ve Irak'ta devalüasyonun önüne geçilemiyor

Lübnan, İran, Mısır ve Irak'ta devalüasyonun önüne geçilemiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet