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Dünya

Azerbaycan'ın 'Şafak-Asiman' yatağında doğal gaz rezervi bulundu

Hazar Denizi'nin Azerbaycan'a ait kısmında yer alan "Şafak-Asiman" yatağındaki keşif kazılarında doğal gaz ve kondensat rezervleri bulundu.

Ruslan Rehimov   | 24.03.2021
Azerbaycan'ın 'Şafak-Asiman' yatağında doğal gaz rezervi bulundu

Bakü

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinden (SOCAR) yapılan açıklamaya göre, "Şafak-Asiman" yatağında 7 bin 189 metre derinlikte doğal gaz ve kondensat rezervi tespit edildi.

Açıklamada, sahanın rezervlerinin tam belirlenmesi için ilave değerlendirme kazısının yapılacağı belirtildi.

Başkent Bakü'nün 125 kilometre güneydoğusunda yer alan "Şafak-Asiman" yatağı, 1100 metrekarelik alanı kapsıyor.

Deniz derinliği 650 ile 800 metre arasında değişen yatakta keşif çalışmaları SOCAR ve British Petroleum (BP) tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi.

SOCAR ve BP, "Şafak-Asiman" yatağının ortak işletilmesi konusunda 2010'da anlaşma imzalamıştı.

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