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Dünya

Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin 1. yılında binlerce kişi Bakü'de yürüdü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Karabağ zaferinin 1. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Ruslan Rehimov   | 08.11.2021
Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin 1. yılında binlerce kişi Bakü'de yürüdü Fotoğraf: Resul Rehimov - Anadolu Ajansı

Bakü

"Zafer Günü" kutlamaları kapsamında Bakü'nün Azneft Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe, askeri lise öğrencileri, Sınır Hizmetleri Komutanlığına bağlı süvari birlikleri, Karabağ Savaşı gazileri ve vatandaşlar katıldı.

Askeri bandonun marşları ile başlayan yürüyüşte askeri lise öğrencileri, savaşın 44 gün sürmesine atıfta bulunulan 440 metrelik Azerbaycan bayrağını taşıdı.

Vatandaşlar, ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla "Karabağ Azerbaycan'dır" sloganı atarak ve marşlar söyleyerek yürüyüşe eşlik etti.

Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah ve zırhlı araçların bir kısmının sergilendiği Bakü'deki "Ganimetler Müzesi"nde sona erdi. 

Azerbaycan ordusu, bir yıl önce bugün Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı işgalden kurtardı.

27 Eylül 2020'de başlatılan karşı saldırı 44 gün sürdü ve bu sürede 300'den fazla yerleşim birimi işgalden kurtarıldı. Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya girmesi, Ermenistan ordusunun dağılmasına neden oldu ve Ermenistan, 10 Kasım 2020'de yenilgisini kabul eden, Ağdam, Kelbecer ve Laçın illerinden de ordusunu çekeceğini taahhüt eden bildiriye imza attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaşın bittiği tarih olan 10 Kasım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat tarihi olması dolayısıyla Şuşa'nın kurtarılma tarihi olan 8 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etti. 

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