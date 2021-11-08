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Dünya

Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin 1. yılında Bakü'de 'Demir yumruk' etkinliği düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Karabağ zaferinin 1. yılı dolayısıyla "Demir yumruk" flash mobu gerçekleştirildi.

Ruslan Rehimov   | 08.11.2021
Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin 1. yılında Bakü'de 'Demir yumruk' etkinliği düzenlendi

Bakü

"Zafer Günü" kutlamaları kapsamında Hazar Denizi kıyısında, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşmalarında kullandığı "demir yumruk" ifadelerine atıfta bulunulan etkinlik yapıldı.

Haydar Aliyev Fonuna bağlı Bölgesel Kalkınma Derneğinin organize ettiği etkinlikte gönüllü gençler bir araya gelerek "Demir yumruk" resmi ve "Zafer Günü" yazılarını oluşturdu.

Gençlerin Azerbaycan Milli Marşı'nı da okuduğu etkinlik havadan görüntülendi.

Azerbaycan ordusu, bir yıl önce bugün Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı işgalden kurtardı.

Ermenistan ordusuna karşı 27 Eylül 2020'de başlatılan karşı saldırı 44 gün sürdü ve bu sürede 300'den fazla yerleşim birimi işgalden kurtarıldı. Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya girmesi, Ermenistan ordusunun dağılmasına neden oldu ve Ermenistan, 10 Kasım 2020'de yenilgisini kabul eden, Ağdam, Kelbecer ve Laçın illerinden de ordusunu çekeceğini taahhüt eden bildiriye imza attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaşın bittiği tarih olan 10 Kasım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat tarihi olması dolayısıyla Şuşa'nın kurtarılma tarihi olan 8 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşmalarında kullandığı "Demir yumruk" ifadesi de Azerbaycan'ın zaferinin sembollerinden biri oldu.

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