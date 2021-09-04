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Dünya

Azerbaycan'dan Rusya'nın 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' ifadesine tepki

Azerbaycan, Rusya'nın devlete ait internet sitesinde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" ifadesinin kullanılmasına itiraz ettiğini bildirdi.

Ruslan Rehimov   | 04.09.2021
Azerbaycan'dan Rusya'nın 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' ifadesine tepki

Bakü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'da devlete ait internet sitesinde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" ifadesinin kullanılması nedeniyle diplomatik kanallardan Rus tarafına itiraz iletildiğini kaydetti.

Sözcü Abdullayeva, bu gibi yanlış bilgilerin iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğine dayalı ilişkilerin ruhuna uymadığının karşı tarafın dikkatine sunulduğunu aktardı.

Abdullayeva, "Karşı taraf sorunun teknik bir hata olduğunu kaydederek bunun giderilmesi için gerekli adımların atılacağını, aynı zamanda gelecekte bu tür konulara dikkat edileceğini belirtti." ifadesini kullandı.

Rusya'nın devlet ihaleleri resmi internet sitesindeki duyuruda, Karabağ'da Rus unsurların geçici bulunduğu bölge Azerbaycan toprağı olarak değil "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" olarak ifade edilmişti.

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