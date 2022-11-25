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Dünya

Azerbaycan: Verilen bilgilerin Rus barışı koruma birliğinin resmi açıklamalarına yansımadığını beyan ederiz

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, verdikleri bilgilerin Karabağ'da geçici olarak konuşlanan Rus barışı koruma birliğinin resmi açıklamalarına yansımadığını bildirdi.

Tolga Özgenç   | 25.11.2022
Azerbaycan: Verilen bilgilerin Rus barışı koruma birliğinin resmi açıklamalarına yansımadığını beyan ederiz

Bakü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ'daki yerleşim bölgelerinin adlarıyla ilgili listenin Rus tarafına verildiği belirtilerek, "Ne yazık ki Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığının resmi web sitesinde yayınlanan Rusya Federasyonu barış gücü birliğinin resmi bilgilerinde, yerleşim yerlerimizin adları hayali Ermeni yer adlarıyla anılmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan ordusunun Rus barış gücü birliğinin açıklamasının aksine Çardaglı istikametinde ateşkesi bozmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Azerbaycan ordusuna bağlı birimler ateşkesi bozmadı ve bu yönde ateş açmadı. Aynı zamanda, son zamanlarda yasa dışı Ermeni silahlı grupları tarafından ateşkesin ihlali ve diğer olaylar hakkında Rus tarafına verilen bilgilerin Rus barışı koruma birliğinin resmi açıklamalarına yansımadığını da beyan ederiz."

Azerbaycan birliklerinin Sarıbaba Tepesi'nde 23 Kasım'da yaptığı taramalarda 2021 yılı Ermenistan yapımı 350 adet anti-personel mayının tespit edildiği bildirilen açıklamada, "Ne yazık ki bu, Rus barışı koruma birliği tarafından resmi olarak bildirilmedi." denildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, geçici olarak konuşlandırılan Rus barış gücü birliğine, yasa dışı Ermeni ordusunun her türlü kışkırtıcı faaliyetlerini önleme çağrısında bulundu.

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