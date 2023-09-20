Azerbaycan: Karabağ'daki silahlı oluşumların dağıtılması konusunda anlaşmaya varıldı
Bakü
Azerbaycan,"Karabağ'daki silahlı oluşumların dağıtılması ve tamamen silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varıldı." açıklamasında bulundu.
Açıklamada, "Karabağ'daki Ermenistan silahlı birlikleri silah bırakıyor, mevzilerden çıkıyor, tam şekilde silahsızlandırılıyor. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler feshediliyor. Tüm silah, mühimmat ve ağır araçlar teslim ediliyor." ifadelerine yer verildi.
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