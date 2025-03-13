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Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Fransa'nın Ermenistan'ı yeni savaşa sürüklediğini söyledi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın yeni silahlar edindiğini belirterek, "Bu durum, onların yeni savaşa hazırlandığını gösteriyor. Peki, onları tekrar savaşa kim sürüklüyor? Fransa ve Fransa Cumhurbaşkanı." dedi.

Ruslan Rehimov  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Fransa'nın Ermenistan'ı yeni savaşa sürüklediğini söyledi

Bakü

Aliyev, Bakü'de düzenlenen 12. Küresel Bakü Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, ülkesinin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP29) ev sahipliği yapmasına karşı bazı Batı ülkelerinden yapılan karalama kampanyalarından bahsetti.

Washington Post, New York Times, Politico, Newsweek, Associated Press gibi "yalan haber yayımlayan" kaynakların ABD Dışişleri Bakanlığının talimatıyla Azerbaycan karşıtı yayınlar yaptığı değerlendirmesinde bulunan Aliyev, yine Le Monde ve Figaro gibi basın kuruluşlarının da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Azerbaycan karşıtı yayınlar yaptığını kaydetti.

Aliyev, Azerbaycan'a karşı karalama kampanyalarının nedenini ise "Çünkü onlar, egemenlik ve toprak bütünlüğümüzün tam sağlanmasına yönelik politikamızı değiştiremediler. Çünkü onlar, Kafkasya'da kendi çıkarlarını savunan ve 'büyük patronların' önünde her zaman 'evet, efendim' demeyen bir ülke olduğunu kabullenmek istemediler." şeklinde açıkladı.

Ermenistan'ın işgali nedeniyle Azerbaycan halkının çektiği zorlukları unutmadıklarını ve unutmayacaklarını vurgulayan Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan'a güvenimiz sıfırdır. O yüzden onların söylediklerine inanmıyoruz. Onların dediklerinin bizim için hiçbir önemi yok. Belgelere, yazılı evraklara ihtiyacımız var. Anayasalarında Azerbaycan'a karşı toprak iddialarının olmamasını istiyoruz. AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesi gerekiyor."

Aliyev, Ermenistan'ın yeni silahlar edinmesine dikkati çekerek, "Bu durum, onların yeni savaşa hazırlandığını gösteriyor. Peki, onları tekrar savaşa kim sürüklüyor? Fransa ve Fransa Cumhurbaşkanı. Bugün Ermenistan'a, başka yerlerde ihtiyaç duyulabilecek Sezar obüsleri gönderiliyor. Eğer barış istiyorlarsa buna gerek yok." dedi.

Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi'nce düzenlenen forumun açılışına, Aliyev'in yanı sıra Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bayram Begay, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığın Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic de katıldı.

TBMM NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da foruma katılım sağladı.

"Dünya Düzenini Yeniden Düşünmek: Zorlukları Fırsatlara Dönüştürmek" konulu forumda, eski devlet ve hükümet başkanları, Nobel Ödülü sahipleri, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum temsilcileri de dahil, 50'den fazla ülkeden yaklaşık 400'den fazla katılımcı yer aldı.

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