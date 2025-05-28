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Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'ın kardeşliği güçleniyor

Ruslan Rehimov  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'ın kardeşliği güçleniyor

Ankara

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “28 Mayıs Bağımsızlık Günü” programında yaptığı konuşmada, "(İkinci Karabağ Savaşı) 44 günlük savaşta bizi Türkiye ve Pakistan destekledi, bu iki ülkenin desteği bizi umutlandırıyordu" ifadesini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'ın, üç kardeş ülkenin kardeşliği yıldan yıla güçleniyor. İyi günde de kötü günde de birlikteyiz" diye konuştu.

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