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Dünya

Azerbaycan: Barışın temel şartı Ermenistan anayasasının değiştirilmesidir

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ile barış anlaşması imzalanmasının temel şartının Ermenistan anayasasının değiştirilmesi olduğunu bildirdi.

Ruslan Rehimov  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Azerbaycan: Barışın temel şartı Ermenistan anayasasının değiştirilmesidir

Bakü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışa ve devletler arası ilişkilerin kurulmasına ilişkin anlaşmanın taslak metni üzerinde müzakerelerin sonuçlanmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Metnin imzalanmasının temel şartı, Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik iddialar içeren Ermenistan anayasasının değiştirilmesidir. Aynı zamanda güncelliğini yitirmiş ve işlevsiz durumdaki AGİT Minsk Grubu ve ilgili yapıların resmen feshedilmesi gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında, Azerbaycan'ın, iki ülke arasındaki normalleşme sürecine ilişkin bu ve diğer konularda ikili diyaloğu sürdürmeye hazır olduğu kaydedildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan ile imzalanacak barış anlaşması metnine ilişkin müzakerelerin tamamlandığını duyurmuştu.

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