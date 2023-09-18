Dolar
27.02
Euro
28.81
Altın
1,929.01
ETH/USDT
1,629.30
BTC/USDT
26,656.00
BIST 100
7,961.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken Tahtalı Barajı'na düşen helikopterde bulunan 3 personeli arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Dünya

Azerbaycan: Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarından ICRC tırlarının geçişi sağlandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Azerbaycan arazilerindeki Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarından Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tırlarının eş zamanlı geçişinin sağlandığını duyurdu.

Ruslan Rehimov  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Azerbaycan: Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarından ICRC tırlarının geçişi sağlandı

Bakü

Hacıyev, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 07.00 sıralarında Azerbaycan'ın Ağdam-Hankendi ve Laçin-Hankendi yollarından ICRC tırlarının eş zamanlı geçişi sağlandı. Ağdam-Askaran-Hankendi yolu açık ve işlevseldir, öyle de olmalıdır. Bu, Azerbaycan'ın ilkeli, adil, meşru ve geri dönülemez tutumudur." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun, Azerbaycan tarafından herhangi bir ablukanın uygulanmadığına bir kez daha şahit olduğunu belirten Hacıyev, şunları kaydetti:

"Ama Ermenistan ve yasa dışı kukla rejimin, lobi grupları ve bazı Batılı yozlaşmış politikacılar ve ön yargılı medyanın halkı yanılttığı, abluka tiyatrosunu sahnelediği, insani meseleleri militarize ettiği ve siyasallaştırdığı görüldü. Maskeler yırtılıyor, gerçekler kalıyor. Azerbaycan'da gri bölgelere yer yok."

Azerbaycan, Karabağ'da yaşayan Ermenilerin Ermenistan'a gidiş gelişlerde kullandıkları Laçın-Hankendi yolunda, sınır muhafızlarına Ermenistan'dan ateş açılması ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi araçlarıyla kaçak eşya taşınmasını gerekçe göstererek bir süredir kısıtlama uyguluyordu.

Siviller için açık olan güzergahta ağır vasıtaların geçişine müsaade edilmiyordu.

Yolun kapalı olmasını gerekçe göstererek Karabağ'daki Ermeni nüfusun "insani krizle yüz yüze kaldığını" iddia eden Ermenistan'ın gönderdiği tırlar, yaklaşık bir aydır sınırda bekletiliyor.

Egemen olduğu topraklarda kendisiyle daha önceden konuşulmayan sevkiyata izin vermeyeceğini belirten Bakü yönetimi, Karabağ'daki Ermeni nüfusa sevkiyatlar için Ağdam-Hankendi yolunu öneriyordu.

Azerbaycan Kızılayının Karabağ'da yaşayan Ermeniler için gönderdiği 40 ton un yüklü 2 yardım tırının geçişine ise henüz olanak sağlanmış değil. Rus güçlerinin Ağdam-Hankendi yolundaki kontrol noktasında 20 günden fazladır bekletilen tırların geçişi, Karabağ'daki Ermenilerin sözde yönetimince engelleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler: Malezya, Türkiye'nin Güneydoğu Asya'daki en büyük stratejik ortaklarından birisidir
İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye ve dünya gündemi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 91 sözleşmeli personel alacak
Diyarbakır Kulp'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Azerbaycan: Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarından ICRC tırlarının geçişi sağlandı

Azerbaycan: Ağdam-Hankendi ve Laçın-Hankendi yollarından ICRC tırlarının geçişi sağlandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet