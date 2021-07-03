Euro
10.31
Dolar
8.69
BIST 100
1,376.67
Altın
1,787.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Brezilya’da teslim olan “Çiftlik Bank” davası sanığı Mehmet Aydın’ı taşıyan uçak İstanbul Havalimanına indi
logo
Dünya

Azerbaycan, 92 bin mayının haritaları karşılığında gözaltındaki 15 kişiyi Ermenistan'a iade etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 92 bin mayının haritaları karşılığında ülkede gözaltında bulunan 15 kişinin, Ermenistan'a iade edildiğini duyurdu.

Ruslan Rehimov   | 03.07.2021
Azerbaycan, 92 bin mayının haritaları karşılığında gözaltındaki 15 kişiyi Ermenistan'a iade etti

Bakü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan'ın bir zamanlar işgali altında tuttuğu Fuzuli ve Zengilan illerinde döşediği 92 bin anti tank ve anti personel mayınının haritalarını, Azerbaycan'a teslim ettiği bildirildi.

Azerbaycan tarafının da ülkede tutuklu bulunan 15 Ermenistan uyrukluyu iade ettiği belirtildi.

İade işleminin, Rusya'nın girişimiyle gerçekleştiği kaydedildi.

Azerbaycan daha önce de Ağdam ilinde döşenen 97 bin mayının haritaları karşılığında 15 kişiyi Ermenistan'a iade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 4 bin 537 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte 497 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Belçika'da Kovid-19 vakaları marttan beri ilk kez arttı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor

Benzer haberler

Azerbaycan, 92 bin mayının haritaları karşılığında gözaltındaki 15 kişiyi Ermenistan'a iade etti

Azerbaycan, 92 bin mayının haritaları karşılığında gözaltındaki 15 kişiyi Ermenistan'a iade etti

Türkiye ve Azerbaycan'ın 'Mustafa Kemal Atatürk 2021' tatbikatı sona erdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Ermenistan 54 bin 300 hektar ormanlık alanı yok etti

Türkiye Maarif Vakfı, dünyaya Türkçe öğretmek için kolları sıvadı

Türkiye Maarif Vakfı, dünyaya Türkçe öğretmek için kolları sıvadı
Türkiye ve Azerbaycan'ın 'Mustafa Kemal Atatürk 2021' tatbikatı sürüyor

Türkiye ve Azerbaycan'ın 'Mustafa Kemal Atatürk 2021' tatbikatı sürüyor
Azerbaycan ile Türkiye turizmde de stratejik iş birliği adımları atıyor

Azerbaycan ile Türkiye turizmde de stratejik iş birliği adımları atıyor