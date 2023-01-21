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Dünya

Ay'a ayak basan ikinci astronot Aldrin, 93 yaşında dünyaevine girdi

Ay'a ayak basan ikinci insan olarak tarihe geçen Edwin Buzz Aldrin, 93 yaşına girdiği doğum gününde evlendiğini duyurdu.

Islam Doğru   | 21.01.2023
Ay'a ayak basan ikinci astronot Aldrin, 93 yaşında dünyaevine girdi

New York

Aldrin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 93. yaş gününde uzun zamandır sevdiği Dr. Anca Faur ile hayatını birleştirdiğini açıkladı.

Los Angeles'ta küçük bir tören ile evlendiklerini belirten Aldrin, "Aşığı ile kaçan gençler kadar heyecanlıyız." ifadesini kullandı.

Aldrin, hesabından evlilik töreni sırasında çekilmiş iki kare fotoğraf da paylaştı.

Eşi Faur'un kendisinden 30 yaş küçük olduğu kaydedildi.

ABD medyasına yansıyan haberlerde Aldrin'in daha önce 3 kez evlendiği belirtildi.

Eski NASA astronotu Aldrin, 20 Temmuz 1969'da Apollo 11 uzay uçuşu ile Ay'a yolculuk yapmış, Neil Armstrong'tan sonra Ay'a ilk ayak basan insan olarak kayıtlara geçmişti.

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