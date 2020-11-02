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Dünya

Avusturya'nın başkenti Viyana'da silahlı çatışma

Avusturya'nın başkenti Viyana'nın turistik bölgelerinden birinci Viyana'da kimliği henüz belirlenemeyen kişiler ile polis arasında silahlı çatışma çıktı.

Aşkın Kıyağan   | 02.11.2020
Avusturya'nın başkenti Viyana'da silahlı çatışma

Viyana

Polis yetkililerince yapılan açıklamada, Viyana'nın en işlek bölgesi birinci Viyana'da çatışma yaşandığı, olayda yaralananların olduğu bildirildi.

Birinci Viyana'da geniş güvenlik önlemleri alındığını kaydeden polis, vatandaşlara buradan uzak durmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan, Avusturya basınında yer alan haberlere göre, silahlı çatışma bir sinagogun da bulunduğu sokakta meydana geldi.

Avusturya İçişleri Bakanı Nehammer: Açık bir terör saldırısı altındayız

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki çatışmalara ilişkin İçişleri Bakanı Karl Nehammer, "Şu an açık bir terör saldırısı altındayız." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Nehammer, şehrin turistik bölgesi birinci Viyana’da polis ve saldırganlar arasında çıkan çatışmaya ilişkin yaptığı açıklamada detay paylaşmazken, "Şu an açık bir terör saldırısı altındayız." şeklinde konuştu.

Öte yandan kamu yayıncı kuruluşu ORF’in İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde, olayda ilk belirlemelere göre bir polisin ağır yaralandığı, saldırganlardan birinin öldürüldüğü bir diğerinin ise yakalandığı bildirildi. 

Bu arada Viyana Ambulans Birimi Sözcüsü Daniel Melcher, Avusturya Haber Ajansı APA'ya yaptığı açıklamada, çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu, henüz bir net bir tespitin yapılamadığını duyurdu.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, metro gibi toplu taşıma araçları hizmet vermiyor. 

Yerel basında yer alan bilgilere göre, henüz durum polis tarafından kontrol altına alınamadı, kaçan saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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