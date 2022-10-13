Dolar
18.56
Euro
18.17
Altın
1,670.48
ETH/USDT
1,274.20
BTC/USDT
19,125.00
BIST 100
3,553.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avusturya'da elektrik fiyatlarına bir kez daha zam yapıldı

Avusturya’nın en büyük enerji firmalarından Wien Energie, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı enerji krizi nedeniyle 10'dan 30 sente yükselttiği elektrik birim fiyatının 40 sentin üzerine çıkarıldığını duyurdu.

Aşkın Kıyağan   | 13.10.2022
Avusturya'da elektrik fiyatlarına bir kez daha zam yapıldı

Viyana

Başkent Viyana başta olmak üzere ülkede 2 milyonun üzerinde abonesi bulunan Wien Enerji'den yapılan açıklamada, bu aydan itibaren yapılan yeni kayıtlarda bir kilovatsaat elektriğin 41 sente yükseltildiği bildirildi.

Söz konusu zamla son bir yılda ülkede elektrik fiyatlarına yaklaşık yüzde 300 oranında zam yapılmış oldu.

Bu arada kısa süre zarfındaki ikinci zamma rağmen yetkililer, Wien Energie'nin diğer şirketlere kıyasla ülkede en düşük fiyata elektrik arzında bulunduğunu kaydetti.

Tasarruf önlemleri

Enerji Bakanlığının bu yıl için açıkladığı yüzde 11'lik tasarruf hedefi kapsamında ülkenin 4 büyükşehrinden biri olan Salzburg'daki okullarda sıcak su kullanımına son verileceği bildirildi.

Ayrıca Avusturya'nın ikinci büyük kenti olan Graz'da ise bir alışveriş merkezi enerjiden tasarruf amacıyla açılış saatlerini kısaltırken aynı kentteki dünyaca tanınan mobilya firması IKEA da çalışma saatlerini yaklaşık bir saat azaltacağını açıkladı.

Yüze 80 oranında Rus doğal gazına bağımlı olan Avusturya'da iktidar, "elektrik fiyatlarına fren" adı verilen bir yardım paketi açıklamış, buna göre kasımdan itibaren geçerli olmak koşuluyla 2 bin 900 kilovatsaate kadar elektriğin birim fiyatını 10 sente sabitlemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü
Gökçeada feribot hattında fırtına nedeniyle 15 Ekim'de sefer yapılamayacak
AFAD'dan deprem testi uyarısı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 22 terör örgütü üyesi yakalandı
Bakan Soylu: Bizim terörün dışında hiç kimseye karşı bir söz söylediğimiz yok

Benzer haberler

Avusturya'da elektrik fiyatlarına bir kez daha zam yapıldı

Avusturya'da elektrik fiyatlarına bir kez daha zam yapıldı

Zelenskiy, AKPM'de esir değişimindeki arabulucu rolü için Türkiye'ye teşekkür etti

İngiltere, Ukrayna'ya hava savunma füzeleri bağışlayacak

Ukrayna: 11 Ekim'deki Rus saldırıları sonucu 14 sivil öldü

Ukrayna: 11 Ekim'deki Rus saldırıları sonucu 14 sivil öldü
Ukrayna: Rus güçlerinin Donetsk bölgesindeki saldırılarında 6 sivil öldü

Ukrayna: Rus güçlerinin Donetsk bölgesindeki saldırılarında 6 sivil öldü

Ukrayna: Esir takasıyla 32 askerimiz serbest bırakıldı

Ukrayna: Esir takasıyla 32 askerimiz serbest bırakıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet