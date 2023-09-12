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Dünya

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde koalaların neslini korumak için ağaç kesimi durduruldu

Avustralya'daki Yeni Güney Galler (NWS) eyaleti, koalaların neslini korumak için Büyük Koala Ulusal Parkı'nın bazı bölgelerinde ağaç kesimini durdurdu.

Melike Pala  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde koalaların neslini korumak için ağaç kesimi durduruldu

Ankara

ABC News'in haberine göre, eyalet yönetimi, 8 bin 400 hektardan fazla ormanlık alanı kapsayan 106 "koala merkezinde" ağaç kesiminin durdurulduğunu bildirdi.

NSW Eyaleti Çevre Bakanı Penny Sharpe, parlamentoda yaptığı konuşmada, koalaların soyunun tükenebileceğinin tespit edilmesinin ardından söz konusu kararın alındığını ifade etti.

Sharpe, kararın, kereste endüstrisi, sendika temsilcileri ve etkilenen topluluklarla yakın istişarelerde bulunarak "dikkatli bir şekilde" uygulanacağını kaydetti.

Doğayı Koruma Konseyi Üst Yöneticisi Dr. Brad Smith, "dünyadaki en önemli koala yaşam alanının 8 bin 400 hektarlık bölümü ağaç kesiminden korunacağı" için kararı, koalalar ve çevre hareketi adına "büyük bir kazanım" olarak nitelendirdi.

Avustralya'ya özgü keseli memeli koalalar, yaşadıkları ormanlardaki ağaçlara tırmandığı için ormansızlaşmadan büyük ölçüde etkileniyor.

2021'deki bir araştırma ise yaşam alanları hızla daralan koalaların, önlem alınmazsa 2050'de neslinin tükeneceğini ortaya koymuştu.

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