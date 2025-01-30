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Dünya

Avustralya'nın Victoria eyaletinde orman yangınlarına müdahale sürüyor

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 28 Ocak'ta çıkan orman yangınlarına müdahale devam ediyor.

Ayşe İrem Tiryaki  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Avustralya'nın Victoria eyaletinde orman yangınlarına müdahale sürüyor

Ankara

ABC'nin haberine göre, Victoria'da yıldırım düşmesi nedeniyle başlayan orman yangınlarının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Eyaletteki Grampians Ulusal Parkı çevresinde çıkan 2 ayrı orman yangınlarına müdahalenin devam ettiğini belirten yetkililer, Ulusal Park çevresinde yaşayan yaklaşık 100 kişi için tahliye kararı verildiğini açıkladı.

Acil durumlara ilişkin bilgilendirme yapan VicEmergency sitesinde de "Koşullar çok tehlikeli hale gelmeden, hemen ayrılmak en güvenli seçenek. Kalmaya karar verirseniz, acil durum hizmetleri size yardımcı olamayabilir." ifadelerine yer verildi.

Victoria'daki yangında 28 Ocak'ta, 65 bin hektar alanın zarar gördüğü bildirilmişti.

Avustralya Meteoroloji Dairesi (BOM), eyalette derecelerin 40 santigratı göstereceğini, itfaiye ekiplerinin sıcak hava koşulları altında yangını söndürmek için zamanla yarıştığını belirtmişti.

Son yılların en büyük orman yangınlarından biri Avustralya'daydı

Avustralya'nın New South Wales (NSW), Queensland, Victoria ve South Australia eyaletlerinde Eylül 2019'da başlayan ve yaklaşık 6 ay süren orman yangınları nedeniyle 479 kişi hayatını kaybetmişti.

Avustralya Ulusal Doğal Afet Düzenlemeleri Kraliyet Komisyonunun 2020'de yayımladığı rapora göre, ülke tarihine "kara yaz" (Black summer) olarak geçen yangınlarda, 24 milyon hektardan fazla alan yok olmuştu. Yangınlarda, 3 bin 500 ev kullanılamaz hale gelmiş ve çok sayıda hayvan telef olmuştu.

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