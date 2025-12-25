Dolar
Dünya

Avustralya'daki saldırının ardından yardıma koşan isimler 2026'da "onur listesine" girecek

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Sydney saldırısının ardından yardıma koşan ve müdahale eden isimlerin 2026'da "özel bir onur listesinde" yer alacağını söyledi.

Damla Delialioğlu  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
Avustralya'daki saldırının ardından yardıma koşan isimler 2026'da "onur listesine" girecek

Ankara

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, basına konuşan Albanese, 14 Aralık'ta 15 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından yardıma koşan ve müdahalede bulunan isimlerin yer alacağı özel bir "onur listesi" oluşturulmasını istediğini bildirdi.

Listede emniyet yetkilileri, sağlık çalışanları ve toplumdan kişilerin yer alacağını belirten Albanese, isimlerin 2026'da açıklanacağını söyledi.

Albanese, kendi güvenliklerini tehlikeye atarak yardıma koşan kişilerin kamuoyu tarafından takdir edilmeyi hak ettiğini belirtti.

Avustralya'daki silahlı saldırı

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta iki kişi silahlı saldırı düzenlemişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğünü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığını aktaran polis, saldırının, terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenerek düzenlendiğini" belirtmişti.

Başbakan Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu kaydetmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

